Ligue 1: il Psg vince 2-0 a Lilla e vola a +10  

La notizia della morte di Kobe Bryant ha fatto il giro del mondo in pochi secondi ed è arrivata anche a Lilla dove era impegnato il Psg. Neymar ha segnato una doppietta nella vittoria dei parigini e ha dedicato il secondo gol allo sfortunato campione di basket, di cui era un grande tifoso. L'asso brasiliano ha mimato con le mani il numero 2 e il numero 4, il 24 come la maglietta indossata in carriera dal Black Mamba. "E' una grande tristezza per il mondo dello sport e per tutti noi. Non solo per gli appassionati di basket, ma per tutto ciò che ha fatto per lo sport" ha commentato a fine match.