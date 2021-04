Ligue 1: il Psg travolge lo Strasburgo e torna a -3 dal Lille

FRANCIA

La formazione di Pochettino vince 4-1 allo Stade de la Meinau: segnano Mbappé, Sarabia, Kean e Paredes

Nella trentaduesima giornata di Ligue 1, il Psg risponde al successo del Lille nell'anticipo con il Metz e torna a -3 dalla vetta grazie alla vittoria per 4-1 sul campo dello Strasburgo. I parigini chiudono la partita già nel primo tempo grazie alle reti di Mbappé (16'), Sarabia (27') e Kean (45'). Nella ripresa, gli uomini di Laurey accorciano le distanze con Sahi (63'), ma la punizione di Paredes al 79' chiude definitivamente i giochi.

STRASBURGO-PSG 1-4

Il Psg, impegnato nella rincorsa alla vetta della Ligue 1, non ha tempo di pensare al ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco e, a Strasburgo, si presenta con la migliore formazione possibile, già priva di Neymar (squalificato dopo il rosso rimediato con il Lille), dei positivi al Covid Florenzi e Verratti e di Marquinhos, con il solo Di Maria tra i big ad accomodarsi in panchina. Il primo tempo, ad eccezione del palo all'8' di Thomasson, è totalmente dominato dalla squadra di Pochettino. Al 16', infatti, arriva il vantaggio degli ospiti con il solito Mbappé, che entra in area dalla sinistra e fa passare il pallone sotto le gambe di Sels. Al 27', ecco il raddoppio: Sarabia riceve da Danilo, entra in area e incrocia con il destro firmando il 2-0. A pochi secondi dall'intervallo, Mbappé serve Kean, che scarica in rete il gol del tris con un missile sul primo palo che, di fatto, chiude i giochi con un tempo d'anticipo. Nella ripresa, lo Strasburgo prova a riavvicinarsi ai campioni di Francia in carica segnando il gol dell'1-3 con la zampata sul primo palo di Sahi, appena entrato, sull'assist di Bellegarde. Al 69', Sels evita la doppietta parando il destro a giro di Mbappé, ma il 4-1 arriva inevitabilmente dieci minuti dopo con la splendida punizione dalla distanza di Paredes. Il Psg risponde così al 2-0 del Lille sul Metz e resta a -3 dal primo posto, mentre lo Strasburgo resta a 36 punti, a +7 sul terzultimo posto in attesa dei match di Nimes e Nantes.