Ligue 1: il Psg travolge il Bordeaux, fischi per Messi e Neymar

FRANCIA

I parigini battono 3-0 i girondini: segnano Mbappé, Paredes e il brasiliano, nel mirino dei tifosi insieme alla Pulce

Il Psg torna in Ligue 1 dopo l'eliminazione dalla Champions League e si aggiudica per 3-0 il testacoda con il Bordeaux. In un Parco dei Principi in protesta dopo il ko con il Real Madrid, segnano Mbappé, Paredes e Neymar, tra i più contestati insieme a Messi. Le reti del francese al 24', del brasiliano al 52' e dell'argentino al 61' stendono i girondini: la formazione di Pochettino sale a 65 punti e si porta a +15 sul secondo posto. Getty Images

PSG-BORDEAUX 3-0

Il 3-0 al Bordeaux rischia di essere la vittoria più triste della stagione del Psg. I parigini, infatti, consolidano la vetta di un campionato ormai già dominato e ipotecato: resta da capire solo quando il trionfo sarà ufficiale, ma l'ennesimo titolo in patria non può evitare la durissima contestazione del pubblico del Parco dei Principi. I tifosi, ben prima della partita, protestano nei confronti della squadra, e nel mirino finiscono anche pezzi grossi come Neymar e Messi, bersagliati ad ogni tocco di palla. Proprio dai piedi dell'argentino parte l'1-0 al 24': l'ex Barcellona apre per Wijnaldum che serve Mbappé, bravo a firmare il vantaggio degli uomini di Pochettino. Il raddoppio arriva ad inizio ripresa, e a segnare è proprio uno dei più contestati: Neymar, che riceve dalla destra da Hakimi e completa il suo inserimento con un tocco sotto porta, sfogando tutta la rabbia per l'accoglienza del Parco dei Principi. Allo scoccare dell'ora di gioco, arriva il tris che chiude i giochi: Paredes raccoglie dal limite dell'area e, dopo una finta di destro, spedisce di sinistro la sfera sotto la traversa, siglando il 3-0. Messi nel finale colpisce il palo, ma il risultato non cambia più: con questo successo, il Psg sale a 65 punti, 15 in più del secondo posto. Ma al Parco dei Principi c'è poco da festeggiare e tanto su cui riflettere.