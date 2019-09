Ligue 1: Psg primo da solo grazie a Neymar, Angers secondo con il Nantes

FRANCIA

Nell’ottava giornata di Ligue 1 il Psg domina sul campo del Bordeaux, ma finisce solo 1-0 con Neymar che al 70’ segna e risolve su assist di Mbappe. Tuchel è di nuovo primo in solitaria, perché l’Angers va sotto con l’Amiens per il gol di Mendoza prima di fare 1-1 con Alioui e viene raggiunto al secondo posto dal Nantes che batte 1-0 il Lione grazie all’autogol di Marcal e prolunga le difficoltà della squadra di Sylvinho.

BORDEAUX-PSG 0-1

Il primo tiro della partita è di Sarabia, dopo un buon assist di Meunier dalla destra. L’ex Siviglia controlla e conclude: palla fuori non di molto. A cavallo della mezz’ora il Psg sfiora poi il vantaggio in due circostanze: prima con un diagonale destro di Meunier a lato e poi con Neymar che prova la conclusione da dentro l’area, ma Costil mette coi piedi in corner. Allo scadere il brasiliano non inquadra di testa lo specchio della porta sul cross perfetto di Meunier. Il copione è sempre lo stesso anche nella ripresa: il Psg attacca, il Bordeaux si chiude. Un tentativo col sinistro dal limite di Di Maria è troppo centrale e Costil respinge con i pugni; una punizione a giro di Neymar sfiora la traversa. Mbappé prende il posto di Sarabia al 60’ ma è ancora Neymar a rendersi pericoloso con un destro potente fuori area largo di un soffio. È un monologo parigino. Il campione del mondo francese appena subentrato spreca clamorosamente calciando addosso a Costil. Neymar prosegue la sagra degli errori con un incredibile colpo di testa a lato tutto solo a un metro di distanza, ma al 70’ si riscatta subito: sul triangolo con Gueye e Mbappé, il brasiliano deve solamente appoggiare in rete a porta vuota il cioccolatino offertogli al numero 7. Nonostante altre due occasioni sbagliate da Mbappé, il successo del Psg non viene messo mai in discussione dai padroni di casa, troppo rinunciatari in questa serata.

ANGERS-AMIENS 1-1

L’Angers deve rincorrere nel punteggio perché al 13’ Butelle sbaglia e regala il pallone a Cornette, assist perfetto per Mendoza in mezzo che non tradisce. Santamaria e Thomas provano a raddrizzare la situazione, ma senza successo. La gara si mantiene piacevole, entrambe le squadre non rinunciano a giocare, all’Angers serve però un jolly per rimettere in sesto la gara. Lo trova all’83’ Alioui che avanza palla al piede e poi con il destro trova una grande traiettoria che vale il pareggio. Il Psg si allontana, ma la classifica dell’Angers comunque fantastica.

LIONE-NANTES 0-1

Lione che crea diverse occasioni da gol nel corso della partita con i vari Depay e Traore, ma viene punito nel risultato dall’autorete di Marcal al 59’ che lancia il Nantes al secondo posto in classifica insieme all’Angers, appena due punti indietro rispetto al Psg di Tuchel e Neymar.

NIZZA-LILLA 1-1

Ospiti che passano in vantaggio al 13’, palla persa del Lilla a centrocampo, Lusamba spinge il contropiede e serve Dolberg che in area finalizza con il diagonale. Nizza che pareggia al 24’ con lo splendido tiro a giro da fuori di Luiz Araujo, imprendibile. Nizza vicino al vantaggio con il palo di Melou, ma il risultato non cambia più.

MONACO-BREST 4-1

Al 27’ Slimani in area trova di testa Ben Yedder che da pochi metri non sbaglia per il vantaggio del Monaco. Le reti del Monaco diventano due quando al 62’ proprio Slimani trasforma un calcio di rigore. Biancorossi che chiudono la partita con Gelson Martins al 73’, Brest che invece prova ancora a regalarsi una speranza al 78’ con Mendy. Monaco che però non ha ancora finito e arrotonda al 90’ con il rasoterra in area dell’ex Lazio e Inter Keita Balde.

REIMS-DIJON 1-2

Botta e risposta nel giro di due minuti, comincia il Reims con la conclusione vincente di Chavalerin al 17’, risponde al 19’ il Dijon con Tavares sottomisura che poi mette l’assist a inizio ripresa per la rete del vantaggio di Balde. Ancora Tavares ha una buona opportunità nel finale, il punteggio però non cambia fino al fischio finale.

METZ-TOLOSA 2-2

Metz avanti al 5’, Diallo riceve al limite dell’area e con un sinistro sporco trova il gol del vantaggio. Nel finale della partita succede di tutto. All’86’ il Tolosa pareggia con il colpo di testa in area di Said, Niane su rigore al 90’ riporta avanti il Metz, il Tolosa però è infinito e in un maxi recupero acciuffa un punto al 96’ con il sinistro di Koulouris in area dopo un bellissimo assist di tacco di Sanogo.