Ligue 1: il Psg si prende la vetta, 2-1 al Lens

Neymar e Marquinhos regalano tre punti fondamentali a Pochettino, che mette pressione al Lille

Nella trentacinquesima giornata di Ligue 1, il Psg non sbaglia e batte 2-1 il Lens, prendendosi momentaneamente la vetta e mettendo pressione al Lille, a -2 in attesa della sfida col Nizza. Al Parco dei Principi, Neymar sblocca il match al 33', poi al 59' Marquinhos raddoppia di testa su calcio d'angolo. Gli uomini di Haise provano a riaprire i giochi con Ganago (61’), ma la formazione di Pochettino resiste e porta casa i tre punti. Getty Images

PSG-LENS 2-1

Quarta vittoria di fila in Ligue 1 per il Psg, che continua ad alimentare le speranze di vittoria del campionato grazie al 2-1 sul Lens. Al Parco dei Principi, la prima occasione arriva dopo neanche un minuto, con il sinistro di Gueye bloccato da Farinez. Gli ospiti, però, non stanno a guardare e replicano con un alto ed insistito pressing. Al 19', Pochettino perde Kehrer per infortunio (al suo posto Dagba), poi sei minuti dopo Danilo sfiora di testa su calcio di punizione il vantaggio per i campioni di Francia. Al 33', però, i padroni di casa trovano l'1-0: Draxler ruba il pallone a Medina e serve Neymar, che a tu per tu con Farinez non sbaglia tornando al gol in campionato dopo tre mesi (ultima rete il 31 gennaio). Sei minuti dopo, inoltre, il portiere ospite è bravo ad evitare il raddoppio sulla conclusione da posizione ravvicinata di Sarabia. Nel finale, brivido per Keylor Navas, attento sul destro di Kalimuendo e fortunato sulla ribattuta potente ma imprecisa di Clauss. Il Psg raddoppia nel secondo tempo, con il 2-0 che arriva al 59': angolo di Neymar e colpo di testa vincente di Marquinhos. Sembra finita, ma alla prima azione a disposizione gli ospiti riaprono subito i giochi con Garago, che ribadisce in rete da pochi passi dopo la rovesciata fallita da Kalimuendo. Al 67', Farinez compie un vero miracolo sulla punizione di Neymar, poi Icardi segna il 3-1 che viene però annullato per fuorigioco di Verratti, autore dell'assist per l'ex Inter. Nel finale, il Lens si riversa in avanti a caccia del pareggio, ma gli uomini di Pochettino resistono e centrano una vittoria fondamentale: il Psg sale a 75 punti e resta pienamente in corsa per la Ligue 1. Gli uomini di Haise, invece, restano a 56 e subiscono l'aggancio del Marsiglia, con il Rennes pronto al sorpasso.

