Ligue 1: il Psg si diverte, il Marsiglia è secondo e manda il Monaco ai preliminari

FRANCIA

Nell’ultima giornata, la squadra di Sampaoli strappa la qualificazione diretta alla Champions ai monegaschi. I parigini festeggiano Mbappé e Di Maria, Metz e Bordeaux retrocessi

Serata di verdetti nell'ultima giornata della Ligue 1: il Psg, già campione, batte 5-0 il Metz e lo estromette dalla massima serie. Retrocede anche il Bordeaux, mentre il Saint-Etienne andrà allo spareggio. In Champions ci vanno il Marsiglia, che batte 4-0 lo Strasburgo, e il Monaco, ai preliminari dopo essere stato raggiunto in extremis dal Lens. In Europa League Rennes e Nantes, vincitore della Coppa di Francia, Nizza in Conference. Psg, Mbappé rinnova fino al 2025: l'annuncio al Parco dei Principi















PSG-METZ 5-0

Il Psg non fa sconti, asfalta il Metz per 5-0 e lo condanna, insieme al Saint-Etienne, alla retrocessione in Ligue 2. Mattatore della serata è il solito Mbappé, che festeggia il rinnovo con i parigini segnando una tripletta che lo porta a 28 reti in campionato. Di Neymar e Di Maria le altre marcature della serata, con l'argentino che, all'uscita dal campo, si commuove nel salutare per l'ultima volta i suoi tifosi.

MARSIGLIA-STRASBURGO 4-0

Nel modo più rocambolesco, il Marsiglia si prende la seconda piazza in classifica e va direttamente ai gironi della prossima Champions League. La squadra di Sampaoli batte lo Strasburgo per 4-0 con le reti degli ex romanisti Gerson (doppietta) e Under e il poker finale di Bakambu. I marsigliesi devono però ringraziare il passo falso del Monaco che apre loro le porte della massima competizione europea per club.

LENS-MONACO 2-2

Il Monaco si butta via e passa dal secondo posto, e dalla qualificazione diretta alla Champions, al terzo e al dover affrontare i preliminari. In trasferta sul campo del Lens, i monegaschi vanno sotto al 30' per la rete di Frankowski, ma sono capaci di ribaltare la situazione con Badiashile e il solito Ben Yedder. Ma la doccia fredda arriva al 96', quando Ganago pareggia sul 2-2 e regala il secondo posto al Marsiglia.

LE ALTRE PARTITE

Nelle altre partite, il Nizza è corsaro in casa del Reims e, con la vittoria per 3-2 con tripletta di Delort, si assicura un posto nella prossima Conference League, staccando di 3 punti lo Strasburgo. Il Rennes è quarto e andrà in Europa League e, nell'ultima gara stagionale, pareggia per 2-2 in casa del Lille, dopo essere andato sotto per due volte. Nelle retrovie, fondamentale il pareggio del Saint-Etienne che strappa un 1-1 in casa del Nantes e disputerà ora gli spareggi per restare in Ligue 1. Retrocede il Bordeaux, nonostante il 4-2 esterno in casa del Brest. Nelle altre gare, vincono l'Angers per 2-0 sul Montpellier e il Lione per 2-1 sul Clermont, mentre Lorient e Troyes fanno 1-1.