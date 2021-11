Ligue 1, il Psg rischia ma batte il Bordeaux

FRANCIA

Gli uomini di Pochettino vincono 3-2 in trasferta con la doppietta di Neymar e il gol di Mbappé. Nel finale Elis e l’ex Milan Niang sfiorano la rimonta

Il Paris Saint-Germain continua a vincere in Ligue 1 ma conferma i suoi limiti difensivi. I parigini (privi di Messi) battono il Bordeaux 3-2 nella tredicesima giornata di campionato, spinti dalla doppietta di Neymar e dal gol di Mbappé, ma soffrono nel finale, avvicinati dalle reti di Elis al 79’ e dell’ex Milan Niang al 92’. Nell’altra sfida del sabato francese, l’Angers raggiunge il Lille sull’1-1 con il gol di Ounahi all’83’. Getty Images

BORDEAUX – PARIS SAINT GERMAIN 2-3

Il Paris Saint-Germain prosegue il suo dominio in Ligue 1 con un sofferto 3-2 sul campo del Bordeaux. Gli uomini di Pochettino, privi di Messi, mostrano sia tutto il potenziale offensivo sia i grossi limiti in fase difensiva. Dopo un avvio soporifero si accende la stella di Neymar, che sblocca l’incontro al 26’ con finta e destro all’angolino su cross di Hakimi. Il brasiliano si ripete prima dell’intervallo concludendo uno splendido triangolo con Mbappé (assist di tacco) con un tiro potente dal limite dell’area che non lascia scampo a Costil e vale la doppietta personale. Nella ripresa il Bordeaux ci prova con Adli in contropiede ed Elis, ma il Psg cala il tris al 63’ con Mbappé, a cui basta appoggiare in rete il pallone sul passaggio di Wijnaldum, lanciato in contropiede. I Girondini provano a riaprire l’incontro al 79’ con Elis, che si libera dalla marcatura in area di rigore e infila Navas sull’assist di Adli. Nel finale i padroni di casa spingono per accorciare ulteriormente e trovano il 3-2 con la zampata dell’ex Milan Niang al 92’, spaventando i parigini. Non c’è però tempo per completare la rimonta e cambiare le sorti dell’incontro, che porta altri tre punti agli uomini di Pochettino. Con questa vittoria, il Paris Saint-Germain resta a +10 sul Lens e per almeno un giorno si porta a +11 sul Nizza e a + 12 sul Marsiglia, impegnate rispettivamente contro Montpellier e Metz in questa giornata.

LILLE – ANGERS 1-1

Il Lille non riesce più a vincere in Ligue 1 e non va oltre l’1-1 in casa contro l’Angers. Reduci dal successo in Champions contro il Siviglia, i campioni in carica sbloccano il match al 27’ con Djalo, che sfrutta il cross di Renato Sanches per trafiggere Petkovic. Gli ospiti ci provano con Boufal e Cho, su cui è attento Grbic, il Lille non riesce a chiudere con Yazici. La beffa arriva quindi all’83’, quando Ounahi trova il pareggio su assist di Brahimi. Nel recupero Yilmaz spara alto il pallone della possibile vittoria e i padroni di casa chiudono anche in dieci per l’espulsione a Onana. L’1-1 porta a quattro la striscia di partite consecutive senza vittorie in Ligue 1 del Lille, ora a 16 punti, mentre l’Angers è a 18.