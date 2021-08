Ligue 1: il Psg rimonta 2-1 a Troyes con Hakimi e Icardi

LIGUE 1

In attesa di Messi, sono i due ex interisti a trascinare al successo i vicecampioni di Francia al debutto nel nuovo campionato. Solo 1-1 per il Lione

Il Psg, che sarà destinato a diventare sempre più stellare con l’arrivo (pre)annunciato di Messi, parte bene nella nuova stagione di Ligue 1: allo Stade de l’Aube i parigini vincono 2-1 in rimonta contro i padroni di casa del neopromosso Troyes. Sblocca El Hajjam (10’), ma Hakimi (19’) e Icardi (21’) ribaltano tutto. Inizio sofferto di campionato per il Lione, che non va oltre l’1-1 in casa contro il Brest: al vantaggio ospite di Cardona, risponde Slimani.

TROYES-PSG 1-2

In attesa dell’arrivo di Messi e del debutto in porta di Donnarumma (non ancora convocato), il Psg si porta a casa i primi 3 punti della Ligue 1 andando a vincere in rimonta 2-1 sul campo del neopromosso Troyes. Padroni di casa già pericolosi potenzialmente al 9’, quando un traversone a centro area di Touzghar viene allontanato in angolo in maniera disperata dalla retroguardia parigina. Poi, sul corner conseguente, arriva il meritato vantaggio: colpo di testa vincente di El Hajjam all’altezza del dischetto sul calcio d’angolo battuto da Chambost. La doccia fredda non scompone comunque più di tanto i vicecampioni di Francia che, dopo un’occasione per Ander Herrera, ribaltano il risultato nel giro di 2 minuti; e il sorpasso è a forti tinte nerazzurre. Sono infatti due ex interisti a siglare il fulmineo 1-2: prima Hakimi, su girata dalla trequarti di Herrera, calcia in porta da posizione defilata infilando il pallone sotto la traversa, poi Icardi insacca a porta vuota di mezzo esterno sul retropassaggio dalla linea di fondo di Mbappé, il quale aveva mandato fuori giri il portiere Gallon.

Gara divertentissima allo Stade de l’Aube. Alla mezz’ora il destro basso e angolato sul primo palo di Ripart trova uno strepitoso intervento di Keylor Navas. Una conclusione al volo in corsa di poco alta di Draxler, su assist dalla sinistra di Mbappé, chiude il primo tempo. Con il risultato ancora in bilico, il Troyes non rinuncia ad andare alla ricerca del 2-2: Chambost per l’accorrente Koné, che calcia a rete di prima intenzione ma il suo sinistro termina fuori di poco. Il Psg diventa col tempo più impegnato nel cercare di abbassare i ritmi della partita, i quali sono stati altissimi nel primo tempo. A metà esatta della ripresa il subentrato Mama Baldé prova a rendersi pericoloso con una spettacolare conclusione di destro: una sorta di “mossa dello scorpione”, ma la palla colpita di tacco finisce di poco a lato alla sinistra di Keylor Navas. Quest’ultimo, in pieno recupero, si distende sulla rasoiata di Tardieu e va a prenderla all’angolino, salvando il risultato per gli uomini di Pochettino.

LIONE-BREST 1-1

Non esattamente un ottimo debutto quello che ha costellato l’inizio del campionato francese per il nuovo Lione di Peter Bosz. Dopo la gara inaugurale tra Monaco e Nantes, anche la seconda partita in ordine di tempo della prima giornata di Ligue 1 regala un pareggio per 1-1. La formazione arrivata quarta nella scorsa stagione non riesce a superare in casa la squadra che si era salvata all’ultima giornata tra mille difficoltà. All’Olympique, per certi versi, va anche bene il primo punto conquistato in stagione, perché dopo essere andato alla ricerca del vantaggio in avvio, con una buona occasione per Dembélé, sono gli ospiti a sbloccare il match, al 43’: Cardona parte sulla sinistra dalla linea di centrocampo, avanza, si accentra e con un siluro di destro batte imparabilmente Lopes. Nella ripresa i biancorossi sfiorano per due volte lo 0-2 (doppia prodezza consecutiva di Lopes), ma vengono raggiunti al 62’ dalla conclusione rasoterra in controbalzo di Slimani, su sponda aerea di Ekambi. Nel quarto d’ora finale è ancora Dembélé a provarci per il Lione, anche se è una super parata del portiere dell’OL sul colpo di testa di Mounié ad evitare il peggio per i suoi a 9’ dalla fine.