Ligue 1: il Psg è inarrestabile, col Monaco finisce 5-2

FRANCIA

Luis Enrique e i suoi non si fermano più e restano in vetta, col sesto successo consecutivo. Donnarumma si riscatta dopo la papera dell'1-1 ed è decisivo in avvio di ripresa

© Getty Images Nella gara d'apertura della 13a giornata della Ligue 1, il Psg dà un segnale a tutto il campionato. Contro il Monaco, che sognava l'aggancio ai rivali, arriva una perentoria vittoria per 5-2. Dopo un avvio equilibrato e gli errori di Köhn e Donnarumma, autore di una papera nell'azione dell'1-1, i parigini dilagano: Dembelé (70') e Vitinha (72') firmano l'allungo decisivo, Kolo Muani la chiude al 95'. Luis Enrique vola momentaneamente a +4 sul Nizza.

Il Psg di Luis Enrique è inarrestabile e fornisce un segnale a tutta la Ligue 1. Mbappé e compagni saranno ancora la squadra da battere e travolgono il Monaco (terzo in classifica) con un roboante 5-2, che cancella la papera di Donnarumma. Spingono subito i parigini, che non possono contare su Marquinhos e sul gioiellino Zaire-Emery, infortunatosi nella sua prima presenza con la Francia. Köhn evita la rete di Mbappé, mentre Donnarumma è decisivo su Magassa. Al 13' ecco il primo episodio chiave di questa sfida, con la rete annullata a Vanderson, che aveva segnato in tap-in dopo la doppia parata di Gigio: decisivo un offside di Balogun all'inizio dell'azione, confermato dal Var. Köhn salva ancora il Monaco, ma poi commette un pazzesco errore al 18': su un tiro innocuo di Dembélé, lo svizzero prova la presa e si fa scivolare la palla, favorendo il tap-in da due passi di Gonçalo Ramos. Il Psg passa avanti nel modo più inatteso e restituisce il "regalo" quattro minuti più tardi: Donnarumma risente della pressione di Balogun e rinvia addosso a Minamino, che non spreca e segna l'1-1 al 22'. L'errore risveglia i padroni di casa, che spingono a caccia del nuovo vantaggio e sbattono su Köhn, nuovamente decisivo su Mbappé. Al 37' però la rete arriva, con lo stesso Kylian a trasformare un rigore che si era guadagnato Dembélé, subendo fallo da Magassa.

Si va così al riposo sul 2-1, con Donnarumma che si riscatta prima e dopo l'intervallo: la doppia parata su Minamino protegge il Psg, che dopo la metà della ripresa la chiude con un letale uno-due. Dembélé controlla di tacco superando un difensore e fulmina Köhn con un missile al 70', trovando il suo primo gol in Ligue 1 coi parigini, Vitinha cala il poker col tiro a giro alla ripresa delle ostilità (72'). A nulla vale la rete di Balogun (75'), lanciato magistralmente in profondità da Minamino: Donnarumma è ancora decisivo su Ben Yedder e nel finale Luis Enrique può dare riposo a qualche stella, sostituendo Dembelé e Gonçalo Ramos. C'è spazio anche per il 5-2 che chiude la gara, con Kolo Muani ad approfittare dell'errore di uno sfinito Maripan al 95'. Il Psg ottiene una vittoria roboante e allunga in vetta, salendo a 30 punti e portandosi momentaneamente a +4 sul Nizza, che giocherà domenica alle 13 col Tolosa.