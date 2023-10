Ligue 1: il Psg è in forma, Mbappé pure. 3-0 allo Strasburgo e Milan avvisato

FRANCIA

Gol (su rigore) e assist per l’attaccante francese, Luis Enrique va momentaneamente in testa

© Getty Images Non sbaglia il Paris Saint-Germain nella 9a giornata di Ligue 1: i prossimi avversari del Milan in Champions League trionfano per 3-0 contro lo Strasburgo al Parco dei Principi, sotto il segno di Kylian Mbappé. L’attaccante francese trasforma al 10’ il calcio di rigore conquistato da Gonçalo Ramos e al 31’ confeziona l’assist per il raddoppio di Soler. Nel finale la chiude Fabian Ruiz al 77’. Psg momentaneamente in testa, rossoneri avvisati.

PSG-STRASBURGO 3-0

Tutto piuttosto facile per il Paris Saint-Germain, vittorioso per 3-0 in casa contro lo Strasburgo. Prima frazione di gioco dominata dalla squadra di Luis Enrique, che al 10’ stappa la partita con il calcio di rigore conquistato da Gonçalo Ramos e trasformato da Mbappé. La formazione allenata da Patrick Vieira spaventa i parigini dopo pochi minuti, ma il pareggio di Mothiba viene annullato dopo il controllo del Var. I padroni di casa non si fermano, e al 31’ ecco il raddoppio: palla in profondità di nuovo per Mbappé, che ubriaca l’avversario, va sul fondo e apparecchia per il tap-in facile di Carlos Soler. Si rientra negli spogliatoi con i parigini avanti di due gol. Nella ripresa Mbappé continua a seminare il panico in area avversaria, con Saels che si supera in un paio di occasioni per impedire ulteriori marcature immediate. L’ingresso di Angelo dà una scossa agli ospiti, che però non riescono a trovare il gol che riapre l’incontro. Nel finale allora ci pensa Fabian Ruiz, al 77’, a chiudere i giochi, su assist di Soler. Vince il Psg 3-0 e sale a quota 18 punti. Fermo a 10 lo Strasburgo.