Ligue 1: il Psg cade contro il Lorient, il Marsiglia ribalta 2-1 l’Auxerre e va a -5

Galtier si arrende 3-1 e viene avvicinato da Tudor, vittorioso in rimonta grazie a Under e Sanchez

© Getty Images Clamorosa sconfitta per il Paris Saint-Germain di Galtier che, nella 33a giornata di Ligue 1, perde 3-1 contro il Lorient. Ne approfitta il Marsiglia, che rimonta 2-1 l’Auxerre e va a -5 dai parigini. Pesante tonfo del Monaco, che in casa si fa travolgere dal Montpellier 4-0. Colpo esterno per il Nizza, che batte 1-0 il Troyes. Stesso risultato per il Clermont, vincente contro il Reims. Vince 4-2 invece il Rennes contro l’Angers.

MARSIGLIA-AUXERRE 2-1

Successo in rimonta per il Marsiglia, che piega 2-1 l’Auxerre. Fin dalle primissime battute i padroni di casa mettono in campo grande intensità, schiacciando i propri avversari nella loro metà campo. Clauss si muove tanto sulla sinistra, provando a creare svariate occasioni per stappare la partita. La formazione ospite fatica tremendamente a tenere il pallone rispetto alla squadra di Tudor, ma al 33’ l’Auxerre passa clamorosamente in vantaggio: punizione dalla sinistra respinta da Pau Lopez, sulla ribattuta calcia di prima intenzione Birama Touré, che al 33’ trova l’1-0 al volo da fuori area. L’OM si rimette subito a spingere alla ricerca del pari, ma all’intervallo gli ospiti sono inaspettatamente in vantaggio di un gol. Nella ripresa il canovaccio del match è analogo, con i marsigliesi che dominano la gara in lungo e in largo. Gli uomini allenati da Tudor riescono a ribaltarla nel giro di due minuti: al 75’ l’ex Roma Cengiz Under riesce a trovare il pari, seguito al 77’ da Alexis Sanchez, che ribalta il risultato sull’assist di Guendouzi. Gli ospiti accennano la reazione nei minuti finali, ma a portarsi a casa i tre punti sono i padroni di casa. Vince dunque 2-1 il Marsiglia, e sale a 70 punti, a -5 dal Psg. Rimane fermo a quota 33 l’Auxerre.

PARIS SAINT-GERMAIN-LORIENT 1-3

Clamoroso tonfo casalingo del Paris-Saint Germain, che viene sconfitto 3-1 dal Lorient. I parigini provano subito a imporre i propri ritmi in avvio, con Mbappé che scappa via in contropiede ma non riesce a battere il portiere avversario. Al 15’ però arriva una doccia gelata per il Parco dei Principi: Faivre serve bene in area Le Fee, che buca Donnarumma sotto la traversa. La partita dei padroni di casa si complica cinque minuti più tardi: secondo giallo per Hakimi, che lascia i suoi in dieci. Il Psg però non si scompone e al 29’ trova il pareggio: Mvogo sbaglia clamorosamente il rinvio e regala palla a Mbappé, che da pochi metri non può sbagliare. La squadra di Galtier si lancia all’attacco ma lascia molti spazi in ripartenza, e il Lorient, complice l’uomo in più, ne approfitta: al 38’ il solito Faivre scappa via in campo aperto e serve al momento giusto Yongwa, che in tap-in porta di nuovo in vantaggio i suoi. Nella ripresa si alza il pressing del Paris, che sfrutta i calci piazzati: Sergio Ramos sfiora la traversa su corner, Danilo Pereira invece trova il gran riflesso del portiere avversario. Con i parigini sbilanciati ci sono delle praterie per il Lorient: contropiede veloce e palla per Dieng, che a porta vuota non riesce a superare Donnarumma. L’attaccante senegalese si fa perdonare nel finale quando, all’89’, chiude la partita finalizzando l’ennesima ripartenza dei suoi. Finisce quindi 3-1 per il Lorient, che raggiunge quota 48 punti. Il Psg rimane invece a 75, ancora saldamente al primo posto in classifica.

MONACO-MONTPELLIER 0-4

Pesante sconfitta del Monaco, che perde in casa contro il Montpellier 4-0. Subito occasione in girata per Diop, che in avvio impegna Lecomte. Il pericolo scampato sveglia gli ospiti, che prima sfiorano il gol con Nordin e poi lo trovano al 28’: è ancora l’attaccante francese a recuperare palla e battere Nübel dopo una bella azione personale. La squadra di Der Zakarian si fa vedere potrebbe raddoppiare nel finale di tempo, ma Wahi spara alto da buona posizione. In avvio di ripresa arriva la reazione monegasca: Ben Yedder riceve in profondità e angola bene con il destro, trovando il riflesso del portiere avversario. Con il passare dei minuti però cala l’intensità dei padroni di casa, che incassano il secondo gol al 65’: Wahi serve Maouassa in area, che solo davanti al portiere non sbaglia. Meno di dieci minuti dopo, al 72’, arriva il tris: Nordin converge dal limite dell’area, salta secco un difensore e batte ancora Nübel sul palo lontano, firmando la sua doppietta. Sette minuti dopo gli ospiti calano il clamoroso poker con Mavididi dal limite dell’area. Finisce quindi 4-0 per il Montpellier, che sale a 43, mentre il Monaco resta al quarto posto a quota 61.

RENNES-ANGERS 4-2

Spettacolare vittoria del Rennes, che batte l’Angers 4-2. Partita dura e intensa fin dai primi minuti, con i padroni di casa a far girare il pallone per sorprendere la difesa avversaria. A sorpresa però sono gli ospiti a segnare: al 19’ fallo ingenuo su Honou in area e calcio di rigore trasformato con freddezza da Bentaleb. Il vantaggio ospite però dura soltanto sei minuti: bel cross di Bourigeaud per l’inserimento di Gouiri, che di tacco pareggia i conti. La rimonta del Rennes è completata al 35’ con lo sfortunato autogol di Hountondji. L’Angers però ricomincia a giocare determinato a sfruttare le disattenzioni difensive avversarie, e al 42’ passa ancora: cross morbido di Thioub e colpo di testa vincente di Niane, al suo secondo gol in campionato. La ripresa riprende sulla falsa riga del primo tempo: il Rennes spinge e sfiora il nuovo vantaggio con il colpo di testa di Kalimuendo. Il gol però è soltanto rimandato: al 54’ azione avvolgente dei padroni di casa a liberare Doku, che batte per la terza volta Bernardoni. L’attaccante belga firma la sua doppietta all’84’ dopo una bella azione personale. Termina 4-2 per il Rennes, che sale a 56 punti e rilancia così le proprie ambizioni europee. Rimane ultimo in classifica a 14 invece l’Angers, a un passo ormai dalla retrocessione.

TROYES-NIZZA 0-1

Vince il Nizza, che supera il Troyes 1-0. Ci mettono soltanto due minuti gli ospiti a sbloccare la partita: gran tiro da fuori area di Boudaoui, che firma il suo primo gol in campionato. È ancora il centrocampista algerino ad avere sui piedi la palla del raddoppio, ma dall’interno dell’area spreca una grande chance. Il Nizza domina il campo e colleziona occasioni, ma verso il finale di tempo subisce il ritorno del Troyes: Bruus salta secco due difensori, seminando il panico in area avversaria, ma trova la grande parata di Schmeichel. Gli ospiti potrebbero raddoppiare nella ripresa, ma il tentativo di Moffi, destinato a infilarsi all’incrocio dei pali, esalta i riflessi di Gallon. Il portiere di casa è ancora decisivo poco dopo, quando nega la rete da fuori area a Boudaoui. Finisce quindi 1-0 per il Nizza, che raggiunge quota 48 punti, mentre il Troyes resta terzultimo a 22.

CLERMONT-REIMS 1-0

Colpo del Clermont, che batte il Reims 1-0. Il risultato si sblocca dopo soli quattro minuti: bell’assist di Cham, che serve in area Kyei, freddo a superare il portiere avversario e a portare in vantaggio i padroni di casa. Gli ospiti provano a reagire ma si scontrano con la difesa compatta del Clermont, che chiude gli spazi e non concede chance agli avversari. Il primo tempo termina quindi altre occasioni. Nella ripresa sono ancora gli uomini di Gastien a sfiorare il raddoppio: cross morbido dalla fascia per Zeffane, che riceve in area e al volo colpisce il palo. Still alza il pressing dei suoi ma non riesce a creare veri pericoli alla porta di Diaw. All’80’ però la partita rischia di cambiare: brutto intervento di Wieteska e Clermont in dieci. A nulla servono però gli assalti finali degli ospiti: finisce 1-0 per i padroni di casa, che salgono a quota 49, sorpassando proprio il Reims in classifica, ora a -2.

