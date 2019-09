Ligue 1: il Psg cade 2-0 con il Reims, l'Angers lo raggiunge in testa alla classifica

FRANCIA

Il Psg è in testa alla classifica della Ligue 1, ma non è da solo e contro il Reims in casa arriva anche la sconfitta per 2-0. Decidono al 29’ il colpo di testa di Kamara, Keylor Navas tocca senza però riuscire ad evitare la rete del vantaggio e la girata al 94’ di Dia. In testa con i parigini ecco l’incredibile Angers che passa 2-0 sul campo del Tolosa con la doppietta di Alioui, punizione all’88’ e seconda rete al 95’.

PSG-REIMS 0-2

Ultimamente era stato Neymar a risolvere i problemi del Psg, ma per quanto possa essere fenomenale il brasiliano non può essere sempre lui a togliere dai guai la squadra di Tuchel. Così al Parco dei Principi il Reims si prende una prestigiosa vittoria per 2-0, con una rete per tempo. Psg che si rende pericoloso con Paredes e Neymar, prima di ritrovarsi sotto al 29’. Su un cross da destra Kamara impatta con forza di testa e indirizza alla sinistra di Keylor Navas, l’ex Real Madrid tocca il pallone, ma non può evitare la rete del vantaggio. Neymar prova a caricarsi ancora una volta i compagni sulle spalle, ma le giocate non riescono mai a essere del tutto pulite e la vera reazione si concretizza solo sul finire del primo tempo con il tentativo di Di Maria. Nella ripresa il Psg non riesce a trovare continuità e il Reims sfiora il raddoppio con il palo centrato da Oudin, prima di trovarlo in pieno recupero al 94’ con la girata in area di Dia che tocca il palo interno e batte ancora Keylor Navas. Psg che resta in vetta a 15 e viene agganciato dall’Angers.

TOLOSA-ANGERS 0-2

Continua a sorprendere l’Angers che passa anche sul campo del Tolosa. Ospiti pericolosi nel primo tempo con Pereira, Ninga e Bahoken, padroni di casa che si fanno vedere con Vainqueur. Angers che anche nella ripresa continua a farsi preferire rispetto al Tolosa per gioco e occasioni create, ma serve aspettare l’88’ e il perfetto calcio di punizione di Alioui per sbloccare il risultato. Al 95’ chiude i conti ancora Alioui sull’assist generoso di Ninga. Continua il sogno Angers, ora primo a 15 punti insieme al Psg dei fenomeni e dei milioni.

LILLA-STRASBURGO 2-0

Padroni di casa subito insidiosi con il tentativo di Oshimen che trova un grande Matz Sels, prima di batterlo al 43’ dentro l’area. Secondo che si apre ancora con un pericolo portato dall’attaccante di casa, Strasburgo che prova a reagire con Corgnet e Mothiba che sono sfortunati e poco precisi. Lilla che allora raddoppia al 64’, Oshimen serve Remy che la infila all’angolino.

NANTES-RENNES 1-0

Il Nantes batte di misura in casa il Rennes, ma trema quando al 35’, dopo revisione al VAR, arriva un calcio di rigore per gli ospiti. L’ex Milan e Torino Niang sciupa però l’occasione facendosi parare il tentativo da Lafont. Non succede molto altro, fino a quando la tecnologia torna assoluta protagonista al 77’, facendo notare all’arbitro un fallo di mano di Morel. Dal dischetto Toure fa meglio di Niang e decide la sfida in favore del Nantes.

BREST-LIONE 2-2

Non guarisce il Lione, senza vittoria ormai da più di un mese. Botta e risposta nel primo tempo nel giro di un minuto, prima Dembele in area porta avanti gli ospiti al 28’, ma già al 29’ il Brest ha pareggiato dalla distanza con Court. Lione vicino al nuovo vantaggio con il colpo di testa di Traore che però sbatte solo sul palo, più fortunato al 69’ Cornet che fa tutto da solo e lo fa benissimo. Depay sfiora il tris, ma all’85 il Brest riacciuffa la partita ancora con Cornet servito in area da Faussurier.

AMIENS-BORDEAUX 1-3

Prosegue il buon avvio di campionato del Bordeaux che trova altri tre punti con tre gol contro l’Amiens. Gara che però inizia in salita per gli ospiti perché già al 2’ Mendoza ha fatto 1-0. La parità arriva all’8’ grazie ad Adli che la mette a giro imprendibile e prima dell’intervallo trova anche la doppietta personale nel recupero del primo tempo con una magnifica punizione. Nella ripresa chiude i conti per il Bordeaux al 73’ Kalu dopo una bella giocata di Briand.

MONTPELLIER-NIMES 1-0

Nel primo tempo dopo revisione al VAR non viene concesso un calcio di rigore in favore del Nimes che al 31’ si trova a rincorrere per la conclusione vincente in area di Souquet. Nella ripresa l’occasione migliore per pareggiare arriva con Ripart, con Rulli che salva il risultato.

SAINT ETIENNE-METZ 0-1

Il Metz passa sul campo del Saint Etienne grazie al colpo di testa al 18’ di Diallo su angolo di Traore. Padroni di casa che fanno molta fatica a rendersi davvero pericolosi nell’area di rigore ospite. Il tentativo più insidioso arriva solamente all’84’ con il rasoterra di Bouanga, ma Oukidja è bravo a dire di no.