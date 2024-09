Ligue 1: il Psg batte 3-1 il Lille ed è solo in vetta  

FRANCIA

Vitinha, Barcola e Kolo Mouani regalano il primo posto a Luis Enrique. Monaco fermato dal Lens, poker del Nizza

© Getty Images Dopo tre giornate, il Psg è già solo in vetta alla classifica di Ligue 1. La formazione di Luis Enrique batte 3-1 il Lille grazie a Vitinha (rigore al 33'), Barcola (36') e Kolo Muani (93'). Parigini primi senza compagnia grazie anche al pareggio per 1-1 tra Monaco e Lens, con Frankowski che segna dal dischetto al 93' e risponde a Zakaria. Poker del Nizza che travolge 4-1 l'Angers, Auxerre e Rennes ko contro Le Havre (3-1) e Reims (2-1).

LILLE-PSG 1-3

Colpaccio del Psg, che battendo 3-1 lil Lille dà la prima spallata alla Ligue 1: dopo 270 minuti, il campionato francese ha già una capolista solitaria. A trovare la prima opportunità sono i padroni di casa, con Diakité che centra il palo al 12', ma i parigini rispondono con Dembélé che va vicino al vantaggio. La partita, però, prende una direzione precisa al 31', quando Alexsandro provoca il rigore dell'1-0 realizzato da Vitinha. Passano appena tre minuti e Barcola, dopo un lungo triangolo con Asensio, si presenta davanti a Chevalier, realizzando il 2-0 al 36'. Secondo tempo che inizia a bassi ritmi, ma che si infiamma nel finale: al 78', il Lille accorcia le distanze con Zhegrova e cinque minuti dopo troverebbe anche il 2-2, realizzato da Santos ma annullato per fuorigioco. Il Psg gestisce ealla fine riesce anche a chiudere i conti con Kolo Muani, che al 92' segna il 3-1 che chiude i giochi. Il Lille si vede invalidare un altro gol, stavolta messo a segno da David al 96', poi è costretto ad alzare bandiera bianca. Finisce 3-1 e con il Psg a punteggio pieno: 9 punti, 13 gol fatti e +2 su Marsiglia, Nantes, Lens e Monaco. Resta a quota 6, invece, il Lille, al primo ko di questo suo campionato.

MONACO-LENS 1-1

Primo stop per il Monaco, che dopo due vittorie pareggia 1-1 in casa contro il Lens. Il match del Louis II si infiamma proprio nei minuti finali, dopo diverse per i giallorossi nel primo tempo con Said e il palo di Thomasson e un tentativo di Balogun per i padroni di casa. Ad illudere il Monaco è l'ex Juventus Zakaria che segna all'84', ma nel recupero ecco la doccia fredda. Fallo di mano in area e calcio di rigore per gli ospiti con Frankowski, che al 93' segna su rigore il definitivo 1-1. Il Monaco resta imbattuto ma sale a quota 7, insieme proprio al Lens.

ANGERS-NIZZA 1-4

Ecco la prima vittoria: il Nizza travolge 4-1 l'Angers e sale a 4 punti. I rossoneri passano dopo appena 6 minuti con Ndayishimiye, poi al 25' Boudaoui segna il raddoppio al 25'. La partita sembra poter cambiare al 65', quando nel giro di due minuti Bombito si fa espellere e Abdelli, su calcio di rigore, accorcia le distanze. Al 72', però, Guessand sale in cattedra e, nel giro di 13 minuti, trova la doppietta che mette al sicuro il successo della formazione di Haise. L'Angers, invece, resta ancora senza punti nonostante il suo primo gol in campionato.

LE HAVRE-AUXERRE 3-1

Vittoria per il Le Havre, che si impone 3-1 in rimonta sull'Auxerre. Gli ospiti passano al 17' con Perrin, ma sei minuti dopo c'è il pareggio dei padroni di casa per via dell'autorete di Owusu. Nel recupero, Hoever prende il secondo giallo e lascia in inferiorità numerica l'Auxerre, che crolla nella ripresa. Ndiaye si vede annullare il 2-1 al 50' ma segna due minuti dopo, mentre il rigore al 97' di Toure vale la fine del match. Tra le squadre più sorprendenti di questo avvio di Ligue 1 c'è proprio il Le Havre, a -1 da Marsiglia e Lens.

REIMS-RENNES 2-1

Non basta il gol dell'ex Napoli Ostigard: il Rennes perde 2-1 sul campo del Reims e incassa il secondo ko di fila. Il difensore segna al 13', ma già Ito al 41' pareggia i conti prima dell'intervallo. La rimonta si concretizza ad inizio ripresa con Diakité, poi i padroni di casa reggono fino alla fine, centrando il primo successo del loro campionato.