Ligue 1, il Psg a un passo dal titolo, ma il Lens non molla: bene anche il Rennes

FRANCIA

Doppietta di Mbappé nel 2-1 all’Auxerre, ma i Sangueoro battono 3-1 il Lorient e rimandano la festa parigina

© Getty Images Turno 36 di Ligue 1: il Psg batte 2-1 l’Auxerre ed è a un passo dal titolo. Decisivo il solito Mbappé, con una doppietta in due minuti. Non molla il Lens, che piega 3-1 il Lorient in trasferta e rimanda la festa parigina. Vittoria larghissima del Rennes, a valanga in casa dell’Ajaccio per 5-0. Colpo del Brest, che supera 2-1 il Clermont in casa. Nizza-Tolosa finisce 0-0, pareggi anche in Brest-Angers (2-2) e Troyes-Strasburgo (1-1).

AUXERRE – PSG 1-2

Vince il Psg, 2-1 in casa dell’Auxerre, ed è ad un passo dal titolo. La squadra di Galtier indirizza la partita già nei primissimi minuti, con il solito Kylian Mbappé. L’attaccante francese sigla l’1-0 al 6’, su assist di Fabian Ruiz. Passano due minuti e l’ex Monaco si ripete, questa volta su invenzione di Messi, per il 2-0 parigino. Dopo il doppio vantaggio degli ospiti, i padroni di casa provano a rimediare, senza paura dell’imbarcata. Il Psg fatica a ritrovare azioni per chiudere completamente l’incontro, con Ekitike che spreca in un paio di occasioni. Si rientra negli spogliatoi sul 2-0. In avvio di ripresa la squadra di Pelissier accorcia le distanze: ripartenza fulminea e diagonale sinistro di Sinayoko, che infila Donnarumma (grave errore dell’ex Milan) e al 51’ fa 2-1. L’Auxerre prova clamorosamente a riaprila in un paio d’occasioni, con Donnarumma che questa volta si supera ed evita ulteriori guai. Nel finale, in pieno recupero, Mbappé segna anche il 3-1, ma la sua tripletta personale viene annullata per fuorigioco. Vince 2-1 il Psg ed è ad un passo dal titolo, con la sola differenza reti (in netto favore dei parigini) a tenere in vita il Lens. L’Auxerre rimane fermo a 34 punti, a +1 sul Nantes, in piena lotta per non retrocedere.



LORIENT – LENS 1-3

Rimanda la festa parigina il Lens, che trionfa 3-1 in casa del Lorient. Pronti via e i padroni di casa passano in vantaggio, al 6’ con l’ex Lione Faivre. I Sangueoro non si lasciano scoraggiare, rimettendosi subito in moto per cercare il pari. Al 21’ gli ospiti riportano l’incontro in equilibrio: il solito Seko Fofana pesca Florian Sotoca, che fa 1-1. Cinque minuti più tardi la rimonta è completata, con il Lens che si prende il vantaggio grazie alla rete di Thomasson. Si rientra negli spogliatoi con la squadra di Haise in vantaggio 2-1. Nella ripresa gli uomini di Le Bris provano con coraggio a spingersi nella metà campo avversaria con più insistenza. Il match è piuttosto equilibrato, ma all’87 ci pensa ancora Fofana a chiudere il discorso: destro preciso all’angolino che vale il 3-1 finale. Vince il Lens e rimane a -6 dal Paris Saint-Germain, con le speranze che però sono ormai minime. Il Lorient rimane fermo a quota 52 punti, in decima posizione.



AJACCIO – RENNES 0-5

Vittoria larga per il Rennes, che demolisce l’Ajaccio per 5-0 fuori casa. Un primo tempo di assoluto dominio da parte dei rossoneri, che segnano quattro gol in quarantacinque minuti. Ad aprire le danze è Santamaria, che al 14’ raccoglie l’assist di Lovro Majer e sigla la rete dell’1-0. Poco dopo la mezzora inizia lo show di Amine Gouiri: al 31’ segna il 2-0, innescato da Toko Ekambi. I padroni di casa sono completamente inermi, e sei minuti più tardi arriva il 3-0: secondo assist di Majer per Jeremy Doku, freddissimo nel firmare il terzo gol degli ospiti. Non passano nemmeno 180 secondi e il Rennes cala il poker, al 40’, con la doppietta personale di Gouiri. In avvio di ripresa la squadra di Pantaloni entra in campo con più coraggio, ma il buon momento dei corsi dura poco: al 63’ infatti i padroni di casa rimangono anche in inferiorità numerica, per via dell’espulsione di Alphonse. La squadra di Genesio gestisce la superiorità numerica e l’ampio vantaggio, chiudendo con il gol del 5-0 al 77’: è ancora Gouiri ad andare in rete, portandosi a casa il pallone con la sua tripletta personale. Vince 5-0 il Rennes e accorcia sulla zona Europa, salendo a 62 punti (-1 dal Lille quinto, -3 dal Monaco quarto). L’Ajaccio, già retrocesso, resta penultimo a quota 23.



BREST – CLERMONT 2-1

Cade il Clermont, sconfitto 2-1 in casa del Brest. La prima frazione di gioco è molto equilibrata, con ritmi piuttosto alti e squadre spavalde nell’approccio. A stappare la partita sono proprio gli ospiti, con la rete di Borges al 43’. I padroni di casa riescono a riportare il match in equilibrio dopo pochi secondi, poco prima del duplice fischio, con il gol di Honorat su assist di Lees Melou. Si rientra negli spogliatoi in parità, sul punteggio di 1-1. In avvio di ripresa la formazione allenata da Eric Roy completa la rimonta: al 48’ altro assist di Lees Melou, questa volta per Mounié, che porta in vantaggio i suoi. Gli undici di Gastien si rimettono in moto per cercare la rete del 2-2, spingendo tanto nei restanti minuti di secondo tempo. I padroni di casa però riescono a resistere, portando a casa i tre punti. Vince 2-1 il Brest e sale a 41 punti. Il Clermont resta bloccato a 53, all’ottavo posto.



NIZZA – TOLOSA 0-0

Pari senza reti tra Nizza e Tolosa, all’Allianz Riviera finisce 0-0. Un primo tempo dai ritmi non eccezionali, con l’incontro equilibrato e senza predominio di una delle due squadre. In chiusura dei primi quarantacinque minuti gli ospiti provano a rientrare negli spogliatoi in vantaggio, ma la difesa dei padroni di casa, soprattutto nella figura di Dante, contiene bene le folate avversarie: al duplice fischio il tabellino è fermo sullo 0-0. Nella ripresa le cose non cambiano, ma con il passare dei minuti la squadra di Digard aumenta la pressione. Con l’ingresso di Barkley aumenta il peso offensivo del Nizza, che spinge tanto nel finale alla ricerca del vantaggio. La formazione di casa però si imbatte in un super Dupé, che nega più volte il gol partita agli avversari. Finisce 0-0, con il Nizza che sale a 52 punti e aggancia il Lorient, al nono posto. Fermo a quota 44 il Tolosa, in tredicesima posizione.



REIMS – ANGERS 2-2

Termina in pareggio 2-2 anche la sfida tra Reims e Angers. Dopo dieci minuti di gioco la formazione allenata da Will Still è già avanti 1-0: assist di Abdelhamid per Ito, che sigla la rete dell’1-0. Dopo il vantaggio dei padroni di casa la partita non si sblocca, rimanendo piuttosto statica e senza eccessivi cambi di ritmo. Si rientra negli spogliatoi con Reims in vantaggio per 1-0. In avvio di secondo tempo ecco il pareggio degli ospiti, al 46’, con il gol di Sabanovic. La gara si accende all’improvviso, e dopo otto minuti i biancorossi tornano avanti: il solito Balogun raccoglie l’assist di Agbadou, firmando il 2-1. Nonostante la retrocessione e lo svantaggio, la formazione di Dujeux non molla, e al 60’ trova le forze per il nuovo pareggio, con la rete di Himad Abdelli. Nell’ultima mezzora il Reims prova a passare in vantaggio per la terza volta, ma i tentativi sono sterili e la gara si spegne sul 2-2. Il Reims tocca quota 51 punti in classifica, all’undicesimo posto. Sempre in ultima posizione l’Angers, che sale a 15 punti.



TROYES – STRASBURGO 1-1

Finisce 1-1 la sfida tra Troyes e Strasburgo. La prima frazione di gioco è completamente appannaggio degli ospiti, che spingono fin da subito per sbloccare la gara. Al 27’ arriva il vantaggio della squadra di Antonetti, con il gol di Diarra su assist di Perrin. Sussulto dei padroni di casa dopo il gol degli avversari, ma il primo tempo termina con lo Strasburgo avanti di un gol sull’1-0. Il Troyes rischia di capitolare al 58’, quando va sotto anche di un uomo, per via dell’espulsione di Gallon. Gli ospiti non riescono ad approfittarne, e al 72’ la partita cambia di nuovo: fallo da ultimo uomo di Djiku, che dopo un controllo del Var viene mandato sotto la doccia. Un minuto più tardi ecco il gol del pareggio, con Rony Lopes che sigla l’1-1 per la squadra di Kisnorbo. Finisce in parità, con il Troyes (già retrocesso) che sale a 23 punti. Lo Strasburgo sale a quota 39, e, salvo drammi, è salvo.