Ligue 1, il Nizza vince e torna secondo. Crollo Lens

FRANCIA

I rossoneri rimontano il Clermont 2-1, il Brest stende gli uomini di Haise. 3-3 Bordeaux a Metz, successi per Angers e Saint-Etienne

Il Nizza riprende il suo ruolo di prima inseguitrice in Ligue 1, a 11 punti di distanza dal PSG. Nella quattordicesima giornata, i rossoneri vincono 2-1 in rimonta contro il Clermont grazie alla doppietta di Ogier nel finale e superano il Lens, demolito 4-0 dal Brest. L’Angers batte il Lorient 1-0 con il rigore di Mangani, il Saint-Etienne si impone a Troyes grazie a Trauco. Pareggi tra Strasburgo e Reims, 1-1, e tra Metz e Bordeaux, 3-3. Getty Images

BREST–LENS 4-0

Il Lens crolla a sorpresa 4-0 sul campo del Brest e perde punti preziosi nella lotta in piena zona Champions League. I padroni di casa sbloccano il punteggio dopo appena cinque minuti con il colpo di testa di Mounié e dilagano nel primo tempo con Chardonnet al 13’ e Faivre al 33’. La reazione degli ospiti è tardiva e si materializza soltanto con un palo colpito da Ganago al 35’. Nella ripresa il Lens cerca di riaprire l’incontro con l’ex Udinese Fofana, ma anche il suo tiro sbatta sul legno. Le azioni degli ospiti non portano frutto e Le Douaron cala il poker con uno splendido tiro al 69’. Nel finale Kalimuendo perde la testa e lascia anche gli ospiti in dieci. Ko pesante per il Lens, che rimane a 24 punti e scivola fuori dalle prime tre posizioni. Con questo successo invece il Brest si toglie dalla zona retrocessione, almeno per il momento.

ANGERS–LORIENT 1-0

L’Angers ritrova la vittoria in campionato e si mantiene nei pressi dei posti validi per l’Europa League, battendo un Lorient in crisi nera con uno striminzito 1-0. I padroni di casa sono subito pericolosi con Boufal e poi sullo scadere del primo tempo ci riprovano con Thomas, ma in entrambi i casi Nardi si fa trovare pronto. L’episodio che decide la partita arriva quindi al 68’: Loric commette fallo in area, Mangani dal dischetto calcia con precisione e sigla il gol vittoria. Il successo porta l’Angers al sesto posto, a quota 21, mentre il Lorient resta a quota 15, in attesa di ritrovare una vittoria che aspetta ormai da due mesi.

METZ–BORDEAUX 3-3

Il Bordeaux regala un’altra partita spettacolare e piena di gol, ma suo malgrado non va oltre il 3-3 sul campo del Metz in una partita che sembrava avere in pugno. Gli uomini di Petkovic sbloccano dopo 17’ con Elis e raddoppiano grazie al rasoterra di Oudin da fuori area al 39’. Quando la partita sembra indirizzata, il Metz accorcia prima dell’intervallo con De Preville e pareggia in avvio di ripresa con Nguette, pareggiando di nuovo i conti. Il Bordeaux ovviamente non ci sta e al 64’ ritorna avanti con Oudin, la cui rete viene convalidata dopo un check del Var. Dopo 4 minuti il Metz resta in dieci per il rosso a Boulaya e sembra dover gettare la spugna, ma Nguette incorna di testa il pallone del 3-3 definitivo al 70’. Pareggio con tanti rimpianti per il Bordeaux, ancora in piena zona retrocessione a 13 punti. Il Metz resta ultimo in classifica a 9.

STRASBURGO–REIMS 1-1

Lo Strasburgo strappa in pieno recupero un buon pareggio in casa contro il Reims, riportando sull’1-1 una partita che sembrava persa. Gli ospiti trovano il vantaggio al 22’ con Ekitike, che spedisce in rete una respinta corta. I padroni di casa colpiscono un palo con la punizione di Thomasson e avrebbero l’occasione per pareggiare al 41’, ma Gameiro calcia alto il rigore concesso per il fallo di Lopy. Nella ripresa la pressione dello Strasburgo non sembra portare il risultato sperato: le azioni manovrate creano pochi pericoli alla difesa avversaria. Serve quindi il colpo di magia di Bellegarde al 96’ per pareggiare l’incontro con una splendida punizione a giro. Con quest’1-1 lo Strasburgo è settimo a 19 punti, il Reims quindicesimo a 13.

TROYES–SAINT ETIENNE 0-1

Il Saint Etienne prosegue la sua graduale risalita verso la salvezza con un pesante successo 1-0 sul campo del Troyes. Gli ospiti sono pericolosi già nel primo tempo e colpiscono due legni, prima con Hamouma e poi con Krasso. Il gol vittoria si materializza però allo scoccare dell’ora di gioco grazie al missile dalla distanza di Trauco, che trova il sette e porta il Saint Etienne in vantaggio. I padroni di casa sognano il pareggio all’80’, ma il Var toglie un rigore inizialmente concesso per fallo di mano di Nadé. Con l’1-0 esterno, il Saint Etienne (al quarto risultato utile consecutivo) resta penultimo ma sale a 12 punti, -1 dalla salvezza e dal Troyes, ora quartultimo.

CLERMONT–NIZZA 1-2

Il Nizza sbanca il campo del Clermont e si riprende il ruolo di principale inseguitrice del Paris Saint-Germain. I rossoneri faticano in avvio e vanno sotto al 17’, quando Ogier incorna in rete la punizione battuta da Berthomier. I padroni di casa sembrano poter raddoppiare da un momento all’altro, ma il colpo di testa di Gastien su azione da calcio d’angolo impatta sulla traversa. Gli ospiti crescono con il passare dei minuti nella ripresa e ribaltano il risultato nel finale con la doppietta di Gouiri, che al 76’ Gouiri infila all’angolino su assistenza di Schneiderlin e all’82’ decide l’incontro sul corner dell’ex Roma Kluivert. Con la vittoria fuori casa, il Nizza si riprende la seconda posizione (a 11 punti dal Psg primo), mentre il Clermont, al quarto ko consecutivo, scivola in terzultima posizione, a 13.

