Ligue 1: il Nizza cade a Tolosa, Brest ok contro il Le Havre

FRANCIA

La squadra di Farioli rimontata 2-1 in trasferta, 1-0 dei Pirati che consolidano il secondo posto

© Getty Images Nella 24a giornata di Ligue 1 vince il Brest, che si impone per 1-0 tra le mura casalinghe contro il Le Havre. I Pirati consolidano il secondo posto grazie alla rete di Lees Melou al 34’. Cade invece il Nizza di Farioli, rimontato 2-1 in casa del Tolosa: vantaggio rossonero con Moffi, poi Dallinga e Gboho regalano i tre punti ai Violets. Vittoria esterna anche per il Metz, 2-0 sul campo del Nantes, 2-2 tra Montpellier e Strasburgo.

BREST-LE HAVRE 1-0

Continua a vincere e a stupire il Brest, 1-0 tra le mura casalinghe contro il Le Havre. Le due squadre cominciano a ritmi incredibilmente bassi, con una fase di studio e di attesa continua e pochissime occasioni da gol. I padroni di casa aumentano i giri del motore dopo la prima metà del primo tempo, con Mathias Pereira Lage che sale in cattedra. Il portoghese diventa decisivo al 34’, quando confeziona l’assist per il vantaggio di Lees Melou, che fa 1-0 per il Brest. Gli ospiti faticano a reagire immediatamente, con il primo tempo che si chiude proprio con il vantaggio di un gol dei biancorossi. Nei successivi quarantacinque minuti i ritmi sono simili a quelli di inizio partita. Ayew e compagni gestiscono tiepidamente il possesso del pallone, senza mai spaventare la difesa avversaria. Gli uomini di Elsner non riescono ad aumentare l’intensità della loro manovra, con la squadra di Eric Roy che invece gestisce il vantaggio senza troppi problemi fino alla fine del recupero. Vince il Brest 1-0 e sale a 46 punti in classifica, rosicchiando due punti al Paris Saint-Germain (ora in vetta a +9) e guadagnando altrettante lunghezze sul Monaco (terzo a -4). Fermo a quota 24 il Le Havre, in quattordicesima posizione.

TOLOSA-NIZZA 2-1

Crolla il Nizza, rimontato a Tolosa per 2-1 dopo oltre un’ora di gioco in vantaggio. Pronti via e gli ospiti stappano subito la partita, grazie alla zampata di Moffi che porta avanti i suoi dopo otto minuti. I padroni di casa non sembrano aver le forze per reagire furiosamente, e la prima frazione di gioco scorre via su ritmi non eccezionali. I rossoneri si difendono senza sbilanciarsi, e al duplice fischio il tabellino è ancora sull’1-0. Nella ripresa le cose cambiano: la squadra di Martinez scende in campo aumentando notevolmente l’intensità, e dopo il 60’ riesce a rifilare un uno-due micidiale, che vale la vittoria: al 65’ è il solito Dallinga a riportare l’incontro in equilibrio, con il tocco di mancino sull’assist di Kamanzi. Quattro minuti più tardi i Violets completano la rimonta, con la botta dal limite dell’area di Gboho, su appoggio proprio di Dallinga. Nel finale Farioli inserisce Claude-Maurice e Ali Cho per provare a pareggiarla, senza però riuscire a trovare il 2-2. Vince il Tolosa 2-1 e sale a 29 punti, mentre il Nizza rimane fermo a 40, in quinta posizione.

MONTPELLIER-STRASBURGO 2-2

Pari e spettacolo tra Montpellier e Strasburgo, la sfida termina 2-2. I padroni di casa sembrano poter controllare la partita nelle prime fasi del match, ma con il passare dei minuti la squadra di Patrick Vieira sposta l’inerzia dalla propria parte. Gli ospiti gestiscono a lungo il possesso palla nella parte centrale del primo tempo, senza però riuscire a colpire. Al 35’ gli arancioblù tornano a farsi vedere in avanti, con Adams che colpisce il palo su un colpo di testa. Il Montpellier chiude in avanti il primo tempo, che termina però comunque a reti bianche, sullo 0-0. In avvio di ripresa i rossoazzurri riescono a sbloccare il risultato dopo un paio di minuti, con Diarra che dagli undici metri batte Lecomte e fa 1-0. La reazione degli uomini di Der Zakarian non si fa attendere, e al 71’ arriva l’1-1: corner perfetto del capitano Savanier per l’incornata di Nordin. Il Montpellier continua ad attaccare, galvanizzato dal pari, ma nel miglior momento degli arancioblù, ecco che gli uomini di Vieira colpiscono e tornano avanti: all’83’ Sow trova Emegha, che fa partire il diagonale vincente che vale il 2-1. Partita finita? Non proprio, perché quattro minuti più tardi Nordin trova l’eurogol con il sinistro da fuori area, per la sua doppietta personale che ferma il tabellino sul 2-2 finale. Lo Strasburgo sale a 26 punti, dodicesimo, mentre il Montpellier è quindicesimo, pericolosamente ai margini della zona salvezza, a quota 23.

NANTES-METZ 0-2

Colpo esterno in ottica salvezza del Metz, 2-0 in casa del Nantes. I gialloverdi cominciano l’incontro imponendo il proprio ritmo, controllando il possesso e provando ad innescare le ali. Il nigeriano Simon è tra i più attivi tra le file dei padroni di casa, con gli ospiti che faticano a contenere la velocità dell’esterno. Al 23’ si fa vedere in avanti anche la squadra di Boloni, con il destro di Lamkel Zé che si stampa sul palo. I canarini tornano a premere dopo l’occasionissima degli avversari, ma i primi quarantacinque minuti tramontano senza gol. Nel primo quarto d’ora della ripresa i granata trovano le energie per indirizzare la partita, con la squadra di Gouvernecc che vive cinque minuti di blackout totale verso l’ora di gioco: al 58’ è Mikautadze a portare avanti i suoi, su calcio di rigore. Il georgiano si ripete anche due minuti più tardi, non con il gol ma con il passaggio decisivo per il raddoppio di Udol. La mezzora finale è di fatto un monologo dei giocatori in maglia gialla, ma i tentativi dei padroni di casa non sortiscono alcun effetto. Trionfa il Metz 2-0 e sale a 20 punti in classifica, staccandosi dal Clermont ultimo e avvicinandosi al treno delle ultime squadre in zone più tranquille. Tra queste c’è proprio il Nantes, tredicesimo e bloccato a quota 25 punti.