 Ligue 1, il Nantes strappa il pareggio a Monaco

FRANCIA

Il primo match del campionato francese finisce 1-1: apre Gelson Martins per i monegaschi, pari di Castelletto

Non inizia nel migliore dei modi la stagione del Monaco in Ligue 1. La corsa degli uomini di Kovac nella lotta per il titolo francese viene subito rallentata dal pareggio interno contro il Nantes, squadra che l’anno scorso si è salvata solo ai playout. Allo Stade Louis II finisce 1-1 l’anticipo della prima giornata: il Monaco passa presto in vantaggio con Gelson Martins, gli ospiti pareggiano sul finire del primo tempo con Castelletto.

Il Monaco apre la stagione della Ligue 1 con un deludente pareggio interno contro il Nantes. Gli uomini di Nico Kovac pareggiano 1-1 contro la terzultima della scorsa stagione, senza creare troppe difficoltà agli avversari. Non il modo migliore di inaugurare il campionato per i monegaschi, tra le rivali più credibili del Psg nella corsa al titolo. Il Monaco parte forte e sfiora il vantaggio dopo pochi minuti, quando Boadu intercetta uno scellerato retropassaggio e salta l’ex portiere della Fiorentina Lafont, ma calcia clamorosamente fuori. Il gol dei monegaschi è comunque nell’aria e arriva al quarto d’ora con Gelson Martins, che in spaccata spedisce in rete il traversone dalla sinistra di Caio Henrique. I padroni di casa sembrano in totale controllo del match ma subiscono il pareggio poco prima dell’intervallo: corner di Simon, colpo di testa di Castelletto a flirtare con il palo interno e 1-1.

Nella ripresa sono sempre gli uomini di Kovac a tenere in mano le redini del gioco, senza tuttavia rendersi pericolosi. L’unico vero brivido arriva allo scadere, quando Tchouameni ha una doppia occasione salvata prima da Lafont e poi da un difensore sulla linea. Il punteggio rimane quindi bloccato sull’1-1 fino alla fine: il primo match della stagione di Ligue 1 termina senza vincitori né vinti ma per il Monaco, decisamente imballato dopo la breve pausa estiva, il pareggio casalingo sa di passo falso.