Ligue 1: il Monaco batte 2-1 il Rennes e supera il Nizza

Vanderson e Fofana decidono la sfida col Rennes: Hütter si porta a -3 e mette pressione al Psg

© Getty Images Nella quindicesima giornata di Ligue 1, il Monaco vince 2-1 in casa del Rennes e si porta al secondo posto in classifica. A decidere la sfida sono Vanderson, che segna al 51' e poi si fa espellere per somma di ammonizioni al 75', e Fofana (85'), mentre ai rossoneri non basta il rigore di Bourigeaud nel recupero. Con questo successo, la squadra del Principato sale a 30 punti, mettendo pressione al Psg impegnato con il Nantes.

RENNES-MONACO 1-2

Seconda vittoria consecutiva per il Monaco, che si impone 2-1 sul campo del Rennes e si conferma in zona Champions, soffiando momentaneamente il secondo posto al Nizza. La prima occasione è per i padroni di casa, con Bourigeaud che di testa manda alto sopra la traversa, poi sono Golovin e Gouiri a peccare di precisione. La ripresa si infiamma subito: al 51', dopo un'azione insistita e rocambolesca, Balogun serve Vanderson, che con un diagonale destro porta in vantaggio il club del Principato. Il brasiliano, poi, rischia di vanificare quanto fatto ad inizio secondo tempo al 75', quando rimedia il secondo giallo e lascia il Monaco in dieci. Poco dopo, però, Fofana raddoppia e sembra assicurare la vittoria alla formazione di Hütter. Nel recupero, tuttavia, i padroni di casa accorciano le distanze con il rigore di Bourigeaud, ma senza trovare il 2-2: sono 30 i punti del Monaco, mentre il Rennes resta a quota 15 dopo il quarto ko nelle ultime cinque partite.