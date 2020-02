Ligue 1: il Marsiglia vince 2-0 ed è sempre più secondo

FRANCIA

Nella 23esima giornata di Ligue 1 il Marsiglia riesce a rafforzare la seconda posizione vincendo 2-0 a Saint-Étienne e riportandosi a +6 sul Rennes terzo; la sfida del Geoffroy-Guichard viene decisa al 7’ da una grande azione personale di Payet, chiusa in rete con un sinistro dalla linea di fondo, e dal sinistro di Radonjic in contropiede all’85’. Pareggi casalinghi per Montpellier e Lione, rispettivamente contro Metz e Amiens. Sale in classifica lo Strasburgo.

SAINT ÉTIENNE-MARSIGLIA 0-2

Il Marsiglia è sempre più secondo in classifica, alle spalle solo dell’imprendibile Psg. Il match del Geoffroy-Guichard si sblocca già al 7’: Payet riceve palla da Rongier sulla sinistra, si accentra e fa letteralmente impazzire Debuchy con un paio di dribbling ubriacanti e, sulla linea di fondo campo, sorprende e inganna il portiere Ruffier sul primo palo con un sinistro a mezz’altezza. L’OM pensa più a gestire il risultato piuttosto che provare a chiudere subito la sfida. Al 38’ i padroni di casa vanno vicino al pareggio, quando Diony si ritrova in posizione decentrata vicino al vertice destro dell’area marsigliese e prova subito una conclusione sulla quale Mandanda si distende sulla sua destra per respingere in corner il primo tiro in porta per i Verdi. Un secondo tempo complicato fa un po’ soffrire la formazione allenata da Villas-Boas: al 58’, sulla punizione battuta da Sainté, Khazri mette al centro un tiro-cross che viene deviato dalla testa da Hamouma nel cuore dell’area; Mandanda è attentissimo e blocca il tentativo pungente degli Stéphanois. Al 75’ Wahbi Khazri si gira bene, spalle alla porta, con un tiro al volo ma trova nuovamente una buona respinta del portiere avversario. A 5’ dalla fine la partita viene definitivamente messa in ghiaccio: il contropiede aperto vede Sanson servire tutto solo Radonjic, che sigla il raddoppio con un diagonale sinistro rasoterra sul secondo palo. Il Rennes (terzo) sprofonda a -6 dal Marsiglia.



LE ALTRE PARTITE

Il Montpellier non riesce ad andare oltre l’1-1 in casa contro il Metz (sedicesimo in classifica). Il sinistro di Savanier porta in vantaggio i padroni di casa al 13’; gli ospiti sbagliano un rigore con Diallo, ipnotizzato dal dischetto da Rulli, ma riescono comunque ad agguantare il pari con un tiro di Boulaya deviato a Hilton. Pareggio casalingo anche per il Lione contro l’Amiens: termina 0-0 al Parc OL, nonostante due ottime occasioni nel finale per Cherki. Reims e Nizza smezzano un punto ciascuno dopo l’1-1 dell’Auguste Delaune: Lees Melou porta avanti con un colpo di testa ravvicinato e solitario al 50’, ma Abdelhamid replica al 77’ sempre con uno stacco imperioso. Grazie al piatto destro di Majeed al 75’, su assist di Thomasson, fa un bel balzo in classifica lo Strasburgo, salendo al settimo posto dopo l’1-0 a Tolosa. Infine, successo fondamentale in chiave salvezza per il Nimes, che supera in casa 2-0 il Digione con le reti di Benrahou (4’) e di Roux (44’) e ora si avvicina alla quartultima posizione, adesso distante solo tre lunghezze.