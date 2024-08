Ligue 1: il Marsiglia torna a vincere, De Zerbi si coccola Greenwood

FRANCIA

© Getty Images La terza giornata di Ligue 1 vede il ritorno alla vittoria del Marsiglia, protagonista di un convincente 3-1 sul Tolosa. Greenwood firma una doppietta nel primo tempo (16’ e 17’), portando così già a cinque il suo numero di reti in tre gare. Nella ripresa arrivano l’autogol di Cresswell (52’) e il gol della bandiera di Babicka (90’), con i padroni di casa in dieci dal 27’ per l’espulsione di Magri. Vincono anche Nantes (3-1) e Brest (4-0).

TOLOSA-MARSIGLIA 1-3

Torna a vincere il Marsiglia di Roberto De Zerbi, che riassapora il successo a pochi giorni dal pareggio ottenuto in rimonta contro il Reims. L’OM batte 3-1 il Tolosa e si porta in vetta alla classifica di Ligue 1 insieme al Nantes, almeno per una notte. A trascinare il club guidato ora dall’ex tecnico del Brighton ci pensa Mason Greenwood nel primo tempo. Già autore di tre gol nelle prime due giornate, l’inglese si rende protagonista di una doppietta nel giro di due minuti (16’ e 17’), sfruttando due assist di Luis Henrique e portando così già a cinque il suo bottino di reti in campionato. A complicare la situazione al Tolosa ci pensa poi Magri, che si fa espellere al 27’ per rosso diretto. Il Marsiglia gioca meglio e al 52’ sfonda di nuovo: Harit serve in profondità un bel pallone per Luis Henrique, che propizia l’autogol di Cresswell per il 3-0 dell’OM. Al 90’ Babicka riesce quantomeno a trovare il gol della bandiera per il Tolosa, ma non a cambiare le sorti della partita. La squadra di De Zerbi vince 3-1 e raggiunge quota 7 punti in campionato, riscavalcando almeno per il momento Psg e Lille (che si affronteranno domani), ma anche Monaco e Lens (in campo l’una contro l’altra sempre domani). Il Tolosa rimane invece a 2 punti, conquistati con i pareggi contro Nantes e Nizza nelle prime due giornate.

MONTPELLIER-NANTES 1-3

Bella vittoria per 3-1 del Nantes sul campo del Montpellier, con gli ospiti che passano in vantaggio al 24’: assist di Kadewere e bel gol di Abline, con la rete che viene convalidata dal Var dopo aver analizzato una possibile posizione di fuorigioco. La stessa scena si ripete al 30’: questa volta a segnare è il Montpellier con Adams, con il Var a confermare il pareggio dopo aver controllato un eventuale offside. Sempre l’assistente virtuale dell’arbitro torna poi protagonista al 47’ del primo tempo, quando è indispensabile per assegnare un calcio di rigore al Nantes per un fallo di mano in area: dal dischetto si presenta Simon, che riporta avanti gli ospiti. Il 3-1 definitivo arriva quindi all’85’, quando Mohamed sfrutta l’assist di Kadewere e sigilla il successo del Nantes. I Canarini salgono così momentaneamente in vetta alla Ligue 1 con 7 punti, mentre la squadra di Der Zakarian resta in fondo alla classifica, con un solo punto.

BREST-ST. ETIENNE 4-0

Netto successo casalingo del Brest, che rifila un poker al St. Etienne. Allo Stade Francis-Le Blé il match si stappa al 10’, quando Camara insacca di testa a porta vuota. La rete torna a gonfiarsi quindi al 32’: l’arbitro assegna un rigore per fallo di mano ai padroni di casa e Del Castillo fa 2-0. Il Brest potrebbe poi beneficiare di un altro penalty sullo scadere del primo tempo per un tocco di braccio di Abdelhamid, ma arbitro e Var decidono che è tutto regolare. La squadra di Roy domina in lungo e in largo e al 77’ trova anche il terzo gol: questa volta a insaccare è Ajorque. Il poker il Brest lo cala quindi all’84’, ancora una volta su calcio di rigore: Cornud commette fallo e Lala spiazza Larsonneur dagli undici metri. Dopo due sconfitte contro Marsiglia e Lens, il Brest trova così la sua prima vittoria in campionato, lasciando invece il St. Etienne all’ultimo posto della classifica, con zero punti.