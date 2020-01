Ligue 1: il Marsiglia stecca in casa, 0-0 con l'Angers  

FRANCIA

L'Olympique Marsiglia stecca in casa e non va oltre un deludente 0-0 contro l'Angers. In questo modo i focesi recuperano un solo punto sulla capolista della Ligue 1, il Psg (ora distante 7 punti, ma con una partita in più da disputare). Gli uomini di André Villas-Boas creano ben pochi pericoli alla porta degli ospiti, che anzi nella ripresa sfiorano la vittoria e restano a due punti di distanza dal Nantes attualmente quarto e quindi dalla zona Europa.

L'Olympique Marsiglia rallenta, e lo fa nella circostanza meno opportuna: il Psg capolista sarà infatti impegnato domani nella non banale trasferta di Lille, e la più immediata inseguitrice aveva la possibilità di fare bottino pieno mettendo qualche apprensione in più a Icardi e compagni. Al Vélodrome si presenta però un Angers che a sua volta non è avversario comodo (i bianconeri non sono affatto lontani dalla zona Europa e dalle coppe europee, che non frequentano dal lontano 1973) e gli uomini di André Villas-Boas se ne rendono conto quasi immediatamente. La partita è infatti complicata e molto tattica, con l'OM che nei primi minuti prova ad attaccare ma si schianta contro l'attentissima difesa ospite. Ci provano Sanson, Amavi e Sakai, ma la realtà è che il portiere Butelle non deve mai intervenire. Anzi, dall'altra parte è Thioub a rendersi pericoloso per l'Angers, venendo murato sul più bello. Prima dell'intervallo sono Benedetto e poi Radonjic ad avere due interessanti occasioni per il Marsiglia, non riuscendo però a centrare la porta. E la ripresa non cambia il senso della partita, con i padroni di casa che fanno girare palla ma non trovano varchi (nonostante alcuni isolati squilli di Radonjic). Nel finale addirittura potrebbe arrivare il beffardo gol dell'Angers, ma prima è il Var a fermare i bianconeri, quindi la scarsa mira di Bobichon che libera un siluro dalla distanza che però sorvola la traversa e si perde sul fondo.