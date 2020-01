Ligue 1: il Marsiglia passa 1-0 a Rennes nel finale

FRANCIA

Il Marsiglia consolida il secondo posto battendo in trasferta 1-0 il Rennes. Kevin Strootman decide la sfida ribadendo in gol una punizione di Payet che era terminata sul palo. Il primo tempo aveva visto un altro palo colpito da Alvaro per l’OM e un tiro di Bourigeaud parato da Mandanda. La ripresa è meno scoppiettante ma la rete dell’ex romanista consente agli uomini di Villas-Boas di portarsi a -4 dal Psg (che però ha due partite in meno).

Il Marsiglia vince la prima partita della Ligue 1 del 2020; al Roazhon Park la squadra di Villas-Boas porta a casa una vittoria preziosissima che le consente di volare a +8 proprio sul Rennes, rafforzando così la propria seconda posizione. Al 16’ c’è il primo brivido per l’OM: superba apertura di Camavinga che trova Bourigeaud, il quale controlla di petto e prova subito un tiro in controbalzo che però Mandanda devia sopra la sua traversa. Al 28’ sono gli ospiti a crearsi un’ottima occasione da gol: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Alvaro colpisce a botta sicura da ottima posizione, Mendy è battuto ma il pallone sbatte sul palo. Poco dopo, su una buona incursione del Rennes, Sarr sbilancia Lea Siliki all’ingresso dell’area del Marsiglia, sulla sinistra; la squadra di Villas-Boas rischia il rigore ma il Var conferma che il fallo era stato commesso fuori dall’area. Al 43’ Niang lancia sulla destra Del Castillo; il suo suggerimento trova Bourigeaud, che prova la conclusione dal limite ma Mandanda è bravissimo a respingere sulla sua destra.



Il secondo tempo è decisamente molto meno vivace rispetto al primo. Il Rennes sfiora il palo con un tiro improvviso da parte di Raphinha al 67’; sul fronte opposto la conclusione di Payet dai 20 metri costringe Mendy a volare sulla sua destra per negare la rete al Marsiglia al 70’. Quando ormai sembra che lo 0-0 sia il risultato finale inevitabile, il Marsiglia trova comunque il gol vittoria a 6’ dalla fine: Payet centra in pieno il palo direttamente su punizione con un bel destro a giro (con la deviazione decisiva di Mendy) e sulla respinta Kevin Strootman è il più lesto di tutti a ribadire in rete da pochi passi. Il Psg è ora distante solo quattro punti, ma i campioni di Francia devono ancora disputare due partite.