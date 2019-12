Ligue 1: il Marsiglia non va oltre l’1-1 a Metz

FRANCIA

Il Marsiglia è costretto a interrompere la striscia di sei vittorie consecutive a Metz, dove non riesce ad andare oltre l’1-1. I padroni di casa passano in vantaggio al 40’ con un sinistro al volo di Nguette; a inizio ripresa Diallo si fa parare il rigore del possibile 2-0 e l’OM pareggia i conti al 70’ con la girata di Radonjic. Sono ora 4 i punti di distacco dalla vetta della Ligue 1, occupata dal Psg, ma i campioni di Francia devono ancora disputare due partite.

All’8’ Diallo resiste alla carica di Kamara ed entra in area dalla sinistra, evita il ritorno di Alvaro ma alla fine si imbatte in Mandanda, uscito perfettamente con i piedi. Al 20’ Sanson prova una conclusione dai 20 metri che viene bloccata da Oukidja. Al 25’ sono però nuovamente i padroni di casa a rendersi pericolosi: retropassaggio di Payet verso il suo portiere, il quale però si fa rubare il pallone da Diallo che, per fortuna del Marsiglia, sbaglia il successivo controllo. Poco dopo Mandanda s’infortuna e al suo posto entra in campo Yohann Pelé. Al 35’ Payet guadagna terreno, serve Sanson il cui tiro viene respinto bene da Oukidja sulla sua sinistra. Il Metz passa meritatamente in vantaggio al 40’: bella la discesa sulla destra di Centonze, che poi mette al centro un pallone perfetto per Nguette, il quale al volo di sinistro piega le mani al subentrato Pelé.



La schiacciata di Sanson a lato di poco, su cross dalla destra di Sarr, apre la ripresa. Sul fronte opposto, però, Sakai in scivolata commette un fallo di rigore su Nguette al 53’; l’arbitro assegna il penalty ai padroni di casa e conferma la propria decisione dopo avere rivisto le immagini al Var. Dal dischetto si presenta Diallo, che però si fa ipnotizzare da Pelé. L’OM resta quindi in partita e riesce a rimettere le cose a posto al 70’: Payet va in profondità per Germain, che dalla destra mette al centro un cross per la girata vincente di prima intenzione di Radonjic sul secondo palo. In realtà, dopo la rete del pari, la gara si spegne e la squadra di Villas-Boas non riesce più a rendersi pericolosa nella ricerca del gol vittoria; eccezion fatta per una punizione di Payet in pieno recupero che sfiora la traversa. Il Psg è distante ancora 4 punti e ha giocato due gare in meno rispetto al Marsiglia.