Ligue 1, il Marsiglia di Tudor torna a vincere: 1-0 al Rennes. Frena il Monaco, successo per il Reims

I marsigliesi trionfano grazie al gol di Kolasinac, monegaschi fermati 2-2 dal Troyes. Il Montpellier dilaga contro l’Angers

© Getty Images Ventiseiesimo turno di Ligue 1: il Marsiglia di Tudor vince 1-0 in casa del Rennes, grazie alla rete di Kolasinac. Rallenta il Monaco, fermato 2-2 in casa del Troyes, nonostante la doppietta in tre minuti di Ben Yedder. Il Reims supera allo scadere l’Ajaccio per 1-0, stesso risultato anche nelle vittorie del Clermont (in casa del Tolosa) e del Brest (sul campo dello Strasburgo). Il Montpellier demolisce 5-0 l’Angers, Lione-Lorient termina 0-0.

RENNES–MARSIGLIA 0-1

Torna a vincere il Marsiglia 1-0 in casa del Rennes. Gli ospiti partono bene nella prima frazione di gioco, ma con il passare dei minuti i rossoneri prendono le misure e chiudono il primo tempo in crescendo. Si rientra negli spogliatoi a reti bianche, sullo 0-0. L’approccio nella ripresa è molto simile a quello di inizio gara, con gli uomini di Tudor che tengono la pressione altissima e non fanno uscire gli avversari. Al 57’ l’OM passa in vantaggio, con una punizione battuta rapidamente per Under, che pesca il tap-in di Kolasinac. Nella mezzora finale i padroni di casa tentano di portare a casa almeno un punto, ma i marsigliesi si chiudono e rischiano poco o nulla. Vince 1-0 il Marsiglia, che salda il secondo posto a 55 punti. Rimane in quinta posizione il Rennes, a quota 46.

TROYES–MONACO 2-2

Rallenta il Monaco, fermato 2-2 sul campo del Troyes. I monegaschi faticano ad entrare in partita nelle prime fasi di gara, con gli avversari che nelle battute iniziali reggono la pressione. A passare in vantaggio sono proprio i padroni di casa, al 31’ è Kouamé a stappare l’incontro, su assist dell’ex Milan Rami. Gli ospiti escono meglio dagli spogliatoi, cercando di raddrizzare la partita rapidamente nel secondo tempo. Dopo un forcing prolungato, la squadra del Principato riesce sia a pareggiarla (80’), che a ribaltarla (83’), con la doppietta di uno straordinario Ben Yedder. Al 91’ però arriva la doccia gelata per gli undici di Clement: Ugbo fa 2-2 su assist di Conté, regalando un punto prezioso alla squadra di Kisnorbo. Il Monaco aggancia il Lens al terzo posto, a 51 punti. Pareggio importantissimo per il Troyes, che resta penultimo ma rosicchia un punto alle dirette concorrenti per la salvezza, andando a quota 20.

REIMS–AJACCIO 1-0

Vince anche il Reims, 1-0 casalingo allo scadere contro l’Ajaccio. Un primo tempo privo di sussulti, con poche occasioni e un possesso di palla sterile da parte dei padroni di casa. All’intervallo le reti sono bianche, si va negli spogliatoi sullo 0-0. La partita aumenta di intensità nella ripresa, con qualche contrasto duro in più. Gli undici di Still non riescono però ad innescare Balogun, contenuto bene dalla difesa ospite. Il gol partita arriva praticamente allo scadere, con il bel destro piazzato a girare di Cajuste che viene sfiorato da Leroy, ma si insacca sotto la traversa. Vince 1-0 il Reims, che tocca i 40 punti in classifica, all’ottavo posto. L’Ajaccio rimane al terzultimo posto, a 21 punti.

LIONE–LORIENT 0-0

Termina 0-0 la sfida tra Lione e Lorient. L’OL parte discretamente bene, con una buona intensità e facendosi vedere spesso dalle parti di un sicurissimo Mannone. Dopo la mezzora crescono anche gli ospiti, ma il risultato all’intervallo è fermo sullo 0-0. Il canovaccio della ripresa è analogo, con la squadra di Blanc che cerca maggiormente il vantaggio. I padroni di casa faticano senza Lacazette in avanti, e nonostante i 17 tiri totali non riescono ad andare oltre lo 0-0. Le due squadre restano quindi distanziate da un solo punto in classifica: in nona posizione il Lorient, a 40 punti. Decimo il Lione, a quota 39.

TOLOSA–CLERMONT 0-1

Colpo del Clermont, corsaro a Tolosa per 1-0. Un primo tempo piuttosto bloccato, con le due formazioni che non offendono eccessivamente. In avvio i padroni di casa sono più padroni della partita, ma con il passare dei minuti la squadra di Gastien cresce e prende fiducia. Al duplice fischio il tabellino è fermo sullo 0-0. La ripresa è quasi completamente appannaggio degli ospiti, che passano in vantaggio al 76’: break offensivo di Konate, sponda del subentrato Andric e sinistro a girare da fuori area di Khaoui, che si insacca alle spalle di Dupé. Gli undici di Montanier faticano a reagire, con la partita che termina 1-0. Il Clermont sale all’undicesimo posto in classifica, a quota 34 punti, superando proprio il Tolosa (fermo a 32).

MONTPELLIER–ANGERS 5-0

Goleada del Montpellier, che demolisce 5-0 l’Angers. I padroni di casa dominano in lungo e in largo l’incontro, sbloccando la partita dopo appena due minuti, con la rete di Khazri. Poco prima della mezzora arriva anche il raddoppio, siglato al 25’ dal capitano Savanier su calcio di rigore. Gli undici di Der Zakarian chiudono la pratica ancor prima del duplice fischio, con Maouassa che al 48’ segna il 3-0, su assist di Nordin. Nella ripresa le cose non cambiano, anzi, per gli ospiti peggiorano. Al 51’ Savanier sigla la sua doppietta personale, con un sinistro sotto la traversa. Sei minuti più tardi i bianconeri restano anche in dieci uomini, per l’espulsione di Bentaleb, che commette un fallo da ammonizione, eccede nelle proteste, e viene mandato sotto la doccia. C’è spazio anche per Wahi, che al 73’ arrotonda ancor di più il risultato, marcando il 5-0.

STRASBURGO–BREST 0-1

Trionfo in trasferta anche del Brest, che vince di misura 1-0 in casa dello Strasburgo. Gli undici di Antonetti partono meglio, ma rischiano al 14’ quando viene annullato il vantaggio ospite di Belkebla. I padroni di casa giocano meglio e tengono in mano le redini della gara, ma a stappare la partita sono gli undici di Roy: al 47’ Honorat finalizza un contropiede fulimineo del Brest, con un bel diagonale destro in buca d’angolo. Nella ripresa lo Strasburgo cerca costantemente il pareggio, totalizzando più di 15 tiri in tutta la partita, ma non riesce a rimettere in equilibrio la gara. Finisce 1-0, con il Brest che sale a 23 punti in classifica, in quindicesima posizione, superando proprio lo Strasburgo a 22.

