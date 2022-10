Ligue 1: il Lorient frena contro il Reims, primo posto a parimerito col PsgFRANCIA

francia

Finisce 0-0 e la squadra di Le Bris perde l’occasione di conquistare momentaneamente la vetta solitaria

Niente sorpasso del Lorient sul Psg nell’undicesima giornata della Ligue 1. La squadra di Le Bris non va oltre lo 0-0 in casa contro il Reims e raggiunge i parigini in vetta alla classifica a pari punti, con gli uomini di Galtier attesi domani dalla supersfida col Marsiglia. Il Lorient non sfrutta la superiorità numerica per tutto il secondo tempo e sbatte contro il muro ospite, fermando a sei le vittorie consecutive in campionato.

LORIENT-REIMS 0-0

Si ferma contro il Reims l’incredibile corsa del Lorient nella Ligue 1: dopo sei vittorie consecutive arriva un pari che consente alla squadra di Le Bris di agganciare, ma non superare, il Psg in vetta alla classifica con 26 punti. Domani parigini attesi dal Marsiglia nel big match delle 20.45. Per il Reims terzo pari di fila. Ospiti pericolosi per primi con Munetsi al 26’ ma il tiro sfiora il palo, sussulto per i padroni di gara poco dopo la mezz’ora quando Ponceau va giù in area ma le proteste del Lorient non portano a nulla. A cavallo dell’intervallo la possibile svolta della partita: Lopy si fa ammonire all’ultimo minuto del primo e al primo minuto della ripresa, doppio giallo e rosso con il Reims in dieci per un tempo intero. Il Lorient spinge ma il portiere avversario Diouf salva prima su Boisgard e poi su Mvogo, nel recupero il Reims resta addirittura in nove per il rosso diretto ad Agbadou ma gli uomini di Still alzano il muro chiudendosi nella propria area, la squadra di Le Bris non riesce a sfondare e termina 0-0.