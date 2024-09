Ligue 1: il Lione ferma il Lens, successi per Rennes e Reims  

FRANCIA

Termina con un pari senza reti la gara serale della 4a giornata: fallisce l'aggancio al secondo posto per i Sang et Or

© Getty Images La quarta giornata della Ligue 1 non sorride al Lens, che viene fermato dal Lione sullo 0-0: prestazione incolore (sfiorando il ko) e 0-0 per i Sang et Or, che mancano l'aggancio alle seconde e sono quarti con 8 punti. Successi pesanti per Reims e Rennes, che battono rispettivamente il Nantes (2-1) e il fanalino di coda Montpellier (3-0). Primo successo stagionale per il Tolosa: 2-0 al Le Havre. Finisce 1-1 Strasburgo-Angers.

LENS-LIONE 0-0

Il Lens sognava una vittoria da secondo posto, invece si ritrova ad esultare per uno scialbo punto contro il Lione: finisce 0-0 ed è l'OL a sfiorare il successo. Dopo aver spinto nei primissimi minuti, i Sang et Or si spengono progressivamente e rischiano: Gift Orban si vede annullare una rete per tempo, pericoloso anche Abner. Si esalta così Samba, che alla mezz'ora salva la sua porta con uno strepitoso intervento su Lacazette. Nella ripresa la musica non cambia, col Lione che inserisce due ex Serie A (Veretout e Tessmann) e il Lens che si intravede solo nel finale: Medina e gli attaccanti non si rendono però pericolosi, Lucas Perri tiene la rete inviolata. Il match termina dunque con un pari che non aiuta i padroni di casa, che ora sono quarti con 8 punti. Sale a quota 4 il Lione, che aggancia il Nizza e abbandona il gruppo delle penultime.

NANTES-REIMS 1-2

Rimonta e secondo successo consecutivo per il Reims, che sconfigge e aggancia il Nantes: finisce 2-1 allo Stade de la Beaujoire, entrambe le squadre sono terze con 7 punti. Dopo aver sfiorato la rete con Abline e Lepenant, i canarini passano al 28': astuzia di Douglas Augusto, che si inserisce e sfrutta l'assist di Moses Simon. Passano sei minuti e l'incornata di Munetsi (34') riacciuffa il Nantes, consentendo al Reims di pareggiare nella sua unica occasione nel primo tempo. Nella ripresa Yehvann Diouf salva a più riprese gli ospiti, che fanno esplodere i propri tifosi nel recupero: gran tiro di Nakamura e gol-vittoria al 91'.

RENNES-MONTPELLIER 3-0

Le sconfitte contro Strasburgo e Reims avevano mosso parecchi dubbi nei confronti del Rennes, che ritrova il sereno sconfiggendo un Montpellier in gravissima difficoltà e privo di dieci giocatori. In un match semplicemente senza storia, i bretoni la sbloccano al 24' sfruttando l'ampiezza delle fasce: Grønbæk serve l'assist per Ludovic Blas, che firma il vantaggio. Passano undici minuti e un altro gioco dalle fasce premia il Rennes, con l'ex obiettivo romanista Lorenz Assignon (fresco di rinnovo) a vestirsi da assistman: Kalimuendo incorna e raddoppia. Nella ripresa il Montpellier sfiora il gol con Akor Adams, ma affonda al 60': capolavoro balistico di Grønbæk, ex Bodø/Glimt, e giochi chiusi. Il Rennes sale in settima posizione con 6 punti (con Lille e Le Havre), mentre il Montpellier è mestamente ultimo: solo un punto, in tandem con l'Angers.

TOLOSA-LE HAVRE 2-0

Primo successo stagionale per il Tolosa, che rischia per lunghi tratti di match di chiudere col secondo 0-0 in questa Ligue 1. L'uomo che svolta la gara è l'ex Aris Limassol Shavy Babicka, esterno offensivo che entra al 58' e sblocca la gara dopo dodici minuti. Il nazionale gabonese si conferma decisivo dalla panchina, siglando la sua terza rete da subentrante dopo quelle contro Nizza e OM, e indirizza la sfida. Il Tolosa prende il controllo delle operazioni e, all'86', bissa dopo il coast-to-coast di Gboho. Uno-due letale per il Le Havre, che si ferma a 6 punti. I biancomalva, di contro, salgono a quota 5.

STRASBURGO-ANGERS 1-1

Non arriva ancora la vittoria per l'Angers che, nella quarta giornata della Ligue 1, pareggia 1-1 contro lo Strasburgo. Il club di casa, che condivide la proprietà col Chelsea, passa alla mezz'ora con il talento svedese Nanasi, ma spreca due chance per il raddoppio: Bakwa ed Emegha mancano l'appuntamento col gol. Ne approfitta l'Angers, che pareggia al 62' con Bamba Dieng, bravo a sfruttare il cross di El Melali. Yahia Fofana salva gli ospiti, che rischiano grosso nel finale e marcano il primo punto: permane l'ultima posizione, a braccetto col Montpellier. Lo Strasburgo, di contro, aggancia il Tolosa a quota 5.