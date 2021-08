Ligue 1: il Lille si salva solo nel recupero con il Metz

FRANCIA

I campioni di Francia raggiungono sul 3-3 gli avversari all'ultimo secondo, sorpresa Clermont a Bordeaux

Inizia con il brivido la difesa al titolo del Lille: all’esordio nella Ligue 1 2021/2022, i campioni di Francia pareggiano 3-3 soltanto all’ultimo respiro in casa del Metz rimasto in 10. Sorprendente il neopromosso Clermont, che alla prima partita della sua storia nella massima serie francese espugna 2-0 il campo del Bordeaux di Petkovic. Vince anche l’Angers a Strasburgo, mentre è pari per il Nizza col Reims e tra Saint Etienne e Lorient.

METZ-LILLE 3-3

Pronti via e la Ligue 1 regala subito una grande sorpresa alla prima giornata: il Lille, campione di Francia in carica, pareggia 3-3 soltanto all’ultimo secondo del recupero in casa del Metz. Gli uomini di Gourvennec, succeduto a Galtier sulla panchina dei Dogues, passano in vantaggio al 23’ con Botman e sembra tutto facile. Ma la reazione dei padroni di casa sorprende il Lille che abbassa la guardia e in appena dieci minuti subisce la rimonta: al 31’ Centonze e al 41’ Udol assicurano il vantaggio all’intervallo. Nella ripresa ci si aspetta la reazione degli ospiti, ma è ancora Centonze ad allungare al 52’. La partita è ricca di emozioni e al 56’ il Metz resta in dieci per il rosso diretto a Kouyate. Tre minuti dopo Benjamin Andrè accorcia le distanze ma la sua rete viene annullata al Var dopo un lungo consulto. A quel punto sembra fatta per la squadra del Grand-Est, ma il gol di Ikonè all’81’ rilancia le speranze del Lille che concretizza poi la pazza rimonta al 97’ con Burak Yilmaz.

RENNES-LENS 1-1

Un punto ciascuno nella prima partita del programma domenicale, all’ora di pranzo, con i bretoni che in casa si fanno rimontare dal Lens. Incontro equilibrato tra due squadre che l’anno scorso avevano concluso il campionato ad appena un punto di distanza, con il Rennes sesto e i giallorossi fuori dalla zona Conference League. Anche oggi confermato lo stesso livello delle due formazioni. Succede tutto nel primo tempo: Sulemana porta avanti i padroni di casa al 14’, ci pensa l’ex Udinese Fofana a pareggiare i conti cinque minuti dopo.

BORDEAUX-CLERMONT 0-2

Prima del crollo del Lille, l’altra sorpresa di giornata la firma il neopromosso Clermont, che alla sua prima storica partita in Ligue 1 espugna lo stadio Matmut-Atlantique di Bordeaux con il punteggio di 2-0. La squadra di Vladimir Petkovic, reduce da un ottimo Europeo sulla panchina della Svizzera, si fa sorprendere nel finale dalle reti di Bayo (82’) e Dossou (92’). Passo falso per l’ex allenatore della Lazio all’esordio, quindi, mentre la formazione di Pascal Gastien festeggia una giornata che resterà comunque nella memoria del piccolo club.

NIZZA-REIMS 0-0

Inizio negativo di campionato anche per Cristophe Galtier, campione di Francia col Lille l’anno scorso e quest’anno passato sulla panchina del Nizza. Solo 0-0 in casa contro il Reims, con gli ospiti che alzano il muro all’Allianz Riviera e regalano una partita priva di grosse emozioni. Inutile per i rossoneri l’ingresso in campo anche dell’ex Juventus Lemina, mentre non ha inciso nei 79 minuti in campo l’altro ex della nostra Serie A, Justin Kluivert, approdato in Costa Azzurra dalla Roma dopo un passaggio al Lipsia.

ST. ETIENNE-LORIENT 1-1

Botta e risposta tutto nel secondo tempo allo stadio Geoffroy Guichard di Saint Etienne: ospiti in vantaggio al 52’ con Le Goff, pareggio dei padroni di casa al 70’ grazie al gol di Khazri. Claude Puel, allenatore campione di Francia col Monaco nel 1999/2000, è chiamato a risollevare le sorti del St. Etienne ma inizia col freno a mano tirato questa Ligue 1 2021/2022. Il Lorient invece, dopo il 16esimo posto della scorsa stagione, punta a un’altra salvezza tranquilla.

STRASBURGO-ANGERS 0-2

Sorprendente vittoria esterna per l’Angers a Strasburgo, tra due squadre che l’anno scorso erano arrivate a soli due punti di distanza ottenendo la salvezza con qualche giornata d’anticipo. Il risultato sarebbe potuto essere anche più severo a favore degli ospiti, ma la prima rete di Fulgini viene annullata al 19’ dopo un controllo al Var. Poco male, perché basta aspettare la ripresa e Traorè al 57’ e Bahoken all’81’ firmano il successo per la squadra della Loira.