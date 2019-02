Ligue 1: il Lille rallenta a Strasburgo, sorride il Psg

22/02/2019

STRASBURGO-LILLE 1-1

Solo un pareggio per il Lille, che con il risultato di Strasburgo vede il Psg restare a +14, ma con due partite ancora da giocare (la prima arriverà domani, quando la capolista ospiterà il Nimes al Parco dei Principi). Ma un punto serve poco anche ai padroni di casa, che sognano l'Europa ma rischiano di vedersi raggiungere o superare dalle moltissime rivali (dal quinto all'undicesimo posto ci sono 7 squadre in 4 punti). Il primo guizzo della partita è dello Strasburgo, ma Thomasson sbaglia tutto. Poi si accende il Lille: Sels dice di no a Leao e Pépé, poi lo stesso Pépé ci prova con un gran tiro di prima che però sibila al lato della porta. Al 42' è quindi Ikone a segnare il vantaggio del Losc, sfruttando un assist sontuoso di Leao. Sels tiene aperta la partita con una parata da campione su Bamba, poi arriva l'episodio che cambia tutto. Lo Strasburgo recupera un pallone quasi perso sul fondo, dopo un batti e ribatti al limite Gonçalves entra in area, ben tre difensori del Lilla provano invano ad arginarlo e il pareggio è inevitabile. Nel finale i Mastini rischiano addirittura di perdere, ma alla fine arriva un pareggio. Che non serve a nessuna delle due squadre scese in campo allo Stade de la Meinau.



DIGIONE-ST.ETIENNE 0-1

Il Saint-Etienne va a vincere a Digione e in attesa della partita del Marsiglia (che domenica andrà a giocare sul campo del Rennes) si porta al quarto posto in solitaria in Ligue 1, quello che porterebbe i Verdi di Francia ai gironi di Europa League. Partita tesa e non facile per gli ospiti, che sprecano due interessanti palloni nel primo tempo con Polomat e Kolodziejczak. Fuori misura, poi, la conclusione di Khazri. Nella ripresa la partita si infiamma: il Digione si fa vivo con Chafik dalle parti di Ruffier, che però risponde presente e para. Poi è il suo collega Allain a superarsi su un gran tiro di Cabella, e il talento del Saint-Etienne vanifica una colossale occasione qualche secondo più tardi. Il gol però è nell'aria e lo trova al 64' Subotic, puntuale su un corner di Khazri: preciso il suo controllo, imparabile la sua conclusione. Ultimi squilli nel recupero: Allain compie un vero miracolo su Nordin, poi il Var annulla il pareggio del Digione.