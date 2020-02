Ligue 1: il Lilla passa 2-0 ad Angers ed è terzo con il Rennes  

FRANCIA

Nell'anticipo del 24esimo turno di Ligue 1, il Lilla vince 2-0 sul campo dell'Angers e raggiunge il Rennes al terzo posto in campionato con 40 punti. I vicecampioni di Francia impiegano 14 minuti per passare, e lo fanno con un pallonetto di Osimhen, lanciato in velocità dalla difesa. Sempre in contropiede arriva il raddoppio a firma di Renato Sanches, che al 75' chiude con un destro preciso una gara vinta con pieno merito.

La terza vittoria consecutiva in campionato regala al Lilla una notte al terzo posto in compagnia del Rennes. La squadra di Galtier è già fuori da ogni competizione, anche dalla Coppa di Francia, dove è uscita per mano dell'Epinal (quarta serie): per rimediare alla figuraccia e salvare la stagione occorre dare il massimo in campionato. Arriva dunque una vittoria meritata, un comodo 2-0 sul campo dell'Angers, che incappa invece nella terza sconfitta consecutiva. Partita senza storia allo stadio intitolato a Raymond Kopa: il Lilla passa già al 14', quando Bamba lancia in profondità Osimhen e il numero 7 batte il portiere avversario Butelle con un pallonetto volante. Troppa la libertà concessa all'attaccante, che rischia di ripetersi poco dopo, superando Thomas ma trovando la risposta di piede di Butelle. L'Angers praticamente si vede solo con un destro largo di Alioui, per il resto è dominio degli ospiti. Nella ripresa Osimhen ha sulla testa il pallone del raddoppio, ma conclude largo. Il 2-0 arriva con un contropiede costruito da Luiz Araujo e chiuso al 75' da Renato Sanches. Nel finale Osimhen è costretto a uscire dal campo in barella: l'unica cattiva notizia per Galtier, che potrebbe fare tris più volte nel finale ma si accontenta del doppio scarto.