Ligue 1: il Brest ferma il Psg, pari anche per il Lille. Ok il Lens

FRANCIA

La squadra di Luis Enrique ripresa da 2-0 a 2-2, espulso Barcola: i Dogues non vanno oltre lo 0-0 sul campo del Montpellier

© Getty Images Nella 19a giornata di Ligue 1 il Psg viene ripreso da 2-0 a 2-2 dal Brest: doppio vantaggio parigino con Asensio (38’) e Kolo Muani (45’), a cui rispondono Camara (55’) e Pereira Lage (80’). Rallenta anche il Lille, che non va oltre lo 0-0 sul campo del Montpellier, stesso risultato tra Reims e Nantes. Pazzo 3-3 tra Lorient e Le Havre, pari (1-1) tra Clermont e Strasburgo, il Lens è corsaro a Tolosa per 2-0.

PSG-BREST 2-2

Frena il Paris Saint-Germain, ripreso da 2-0 a 2-2 in casa dal Brest. Primo tempo praticamente perfetto dei parigini: nelle prime fasi la squadra di Luis Enrique studia di fatto come poter infilare la difesa ospite, e al 38’ colpisce: Barcola si accende sulla sinistra e pesca con uno scavetto l’inserimento di Asensio, che chiude con il sinistro diagonale di controbalzo. Sette minuti dopo, poco prima del duplice fischio, i padroni di casa raddoppiano. Azione identica a quella precedente, con il portiere che però respinge: sulla ribattuta si fionda Muani in scivolata che trova la zampata del 2-0. Dopo l’intervallo gli uomini di Eric Roy mettono in campo tutt’altra intensità, e riescono addirittura ad accorciare le distanze: al 55’ Del Castillo entra in area sulla destra, lascia il pallone a Camara che conclude trovando la deviazione di Danilo Pereira (che beffa Donnarumma) per il 2-1. I biancorossi, sulle ali dell’entusiasmo, continuano a premere sull’acceleratore, e all’80’ trovano il clamoroso 2-2 con il neoentrato Pereira Lage. Nel finale leggerezza di Barcola, che prende due cartellini gialli in due minuti e viene espulso nel recupero. Finisce 2-2, con il Psg che sale a 44 punti, in testa al campionato a +6 sul Nizza. Torna in solitaria al terzo posto il Brest, a 35 punti e a +1 sul Monaco quarto.

MONTPELLIER-LILLE 0-0

Frena il Lille, che non va oltre lo 0-0 in casa del Montpellier. Ritmi bassi in avvio, ma con il passare dei minuti gli ospiti prendono in mano le redini della gara. Verso la fine del primo tempo però, la squadra di Der Zakarian fa partire un forcing micidiale, che non porta però al vantaggio. A pochi istanti dal termine dei primi quarantacinque minuti l’incontro cambia radicalmente, quando il Lille rimane in inferiorità numerica a causa della doppia ammonizione di Bouaddi. Per tutto il secondo tempo gli arancioblù cercano con insistenza la rete dell’1-0 e dei tre punti, ma devono fare i conti più volte con Chevalier: il portiere francese salva i Dogues almeno in tre occasioni, portando a casa un punto importante considerate le premesse a inizio ripresa. Il Lille tocca quota 32 punti e resta al quinto posto, dietro al Monaco. Sale invece a 19 punti il Montpellier, dodicesimo insieme al Nantes.

REIMS-NANTES 0-0

Pareggio a reti bianche anche tra Reims e Nantes. I biancorossi cominciano bene, spingendo soprattutto sulla sinistra sull’asse Teuma-Daramy. Gli uomini di Will Still però non riescono a trovare la via del gol, e la prima frazione di gioco si chiude sullo 0-0. Al rientro in campo dopo l’intervallo i Canarini invertono la tendenza della gara: al 73’ la squadra di Gourvennec ha la chance di portarsi in avanti con un calcio di rigore, ma dagli undici metri l’attaccante Kadewere viene ipnotizzato e neutralizzato da Diouf. Nei minuti finali il Reims prova a vincerla, ma al triplice fischio il risultato finale è di 0-0. La squadra di Still raggiunge i 30 punti in stagione in diciannove appuntamenti, in sesta posizione a +1 sul Marsiglia settimo. Il Nantes invece va a braccetto con il Montpellier, entrambe in dodicesima posizione a 19 punti.

TOLOSA-LENS 0-2

Vittoria esterna del Lens, che si impone per 2-0 sul campo del Tolosa. I padroni di casa sembrano iniziare meglio la gara, ma con il passare dei minuti i Sangueoro strappano l’inerzia agli avversari. Verso la fine del primo tempo gli ospiti stappano la partita, con El Aynaoui che pesca Pereira da Costa per l’1-0 al 42’. Al duplice fischio gli uomini di Haise sono sopra di un gol, e in avvio di ripresa le cose non cambiano. Al 55’ il Lens mette di fatto l’incontro in cassaforte, trovando il raddoppio con Diouf. I Violets si svegliano quando è ormai troppo tardi, ma hanno comunque la chance di riaprire il match: all’84’ viene fischiato un calcio di rigore in favore della squadra di Martinez, ma Sierro dagli undici metri colpisce il palo, spegnendo le ultime speranze dei suoi. Vince il Lens 2-0 e sale a 29 punti in classifica, agganciando nuovamente il Marsiglia al settimo posto. Fermo a quota 17 il Tolosa, in quattordicesima posizione.

LORIENT-LE HAVRE 3-3

Incredibile 3-3 tra Lorient e Le Havre, con due reti in pieno recupero dopo il novantesimo. Pronti via e dopo un quarto d’ora di gioco gli ospiti stappano la partita, con il calcio di rigore trasformato da Sabbi. La gara si innervosisce con il passare dei minuti, ma poco dopo la mezzora gli arancioneri riescono a riportarla in equilibrio: invenzione di Kari per l’1-1 di Louza, al 33’. Prima del duplice fischio la tensione continua a crescere, con altre quattro ammonizioni. In avvio di ripresa i padroni di casa completano momentaneamente la rimonta, con Kari che dopo aver fornito l’assist del pareggio riesce anche a siglare la rete del 2-1, al 51’. Gli uomini di Elsner riacciuffano gli avversari soltanto all’85’, grazie alla rete del veterano Ayew, ma le emozioni del match non finiscono qui: al 92’ la squadra di Le Bris torna clamorosamente avanti con Bamba, ma i tre punti sono soltanto un’illusione. Due minuti più tardi, praticamente allo scadere, Ayew realizza la sua personale doppietta da subentrato, regalando il punto con la rete del 3-3 finale. Il Le Havre sale a 23 punti in classifica, sempre undicesimo in solitaria. Occasione sprecata per il Lorient, che rimane ultimo a quota 13.

CLERMONT-STRASBURGO 1-1

Non si fanno male Clermont e Strasburgo, la sfida finisce 1-1. Un primo tempo dai ritmi piuttosto buoni, con svariate occasioni da una parte e dall’altra. Gli ospiti aumentano intensità e pressione nella seconda parte dei primi quarantacinque minuti, e al 34’ sbloccano la gara: assist di Sissoko per il vantaggio firmato da Sahi. Lo Strasburgo ha la possibilità di raddoppiare dopo pochi minuti, ma al duplice fischio il tabellino recita ancora 1-0. La squadra di Gastien scende in campo con tutt’altro piglio dopo l’intervallo, e al 52’ riporta l’incontro in equilibrio con Nicholson. Il Clermont, galvanizzato dal pari, preme forte fino al termine per provare a strappare i tre punti, ma gli uomini di Patrick Vieira si difendono e non subiscono ulteriormente. Con questo 1-1 lo Strasburgo sale a 25 punti in classifica, in nona posizione insieme al Rennes: dieci lunghezze in meno per il Clermont, penultimo a quota 15.