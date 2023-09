Ligue 1, Grosso stecca la prima sulla panchina del Lione: il Brest si impone 1-0  

FRANCIA

L’ex tecnico del Frosinone parte con una sconfitta, pirotecnico 5-3 tra Nantes e Lorient

© Getty Images Sesta giornata di Ligue 1: inizia male l’avventura di Fabio Grosso sulla panchina del Lione, sconfitto per 1-0 in casa del Brest. L’ex allenatore del Frosinone subisce il possesso avversario per gran parte della gara, cadendo all’87’ (nel momento migliore dell’OL) con il gol di Mounié. Tre punti importanti invece per il Nantes, vittorioso per 5-3 contro il Lorient. Protagonista di serata è Moses Simon, autore di una rete e due assist.

BREST-LIONE 1-0

Parte con una sconfitta l’avventura di Fabio Grosso sulla panchina del Lione, sconfitto dal Brest per 1-0. Nella prima frazione di gioco gli ospiti faticano ad entrare in partita, con i padroni di casa a gestire ampiamente il possesso del pallone. Il portiere dell’OL Lopes diventa protagonista con innumerevoli parate, ad impedire il vantaggio dei biancorossi. Nonostante la piena supremazia della squadra di Eric Roy, il primo tempo si chiude a reti bianche. Nella ripresa il Brest continua a spingere, trovando sempre prontissimo l’estremo difensore portoghese avversario. Quando gli uomini di Grosso iniziano a trovare più coraggio, verso il finale di gara, ecco che arriva l’1-0 casalingo: assist di Kenny Lala e gol partita del subentrato Mounié. Finisce proprio 1-0, con il Brest che si impone e sale a 13 punti in classifica, momentaneamente in testa. Rimane a 2 punti il Lione, pericolosamente terzultimo (con Clermont e Lens che devono ancora giocare) e con tanto lavoro da fare per il Campione del Mondo 2006.

NANTES-LORIENT 5-3

Tre punti importanti per il Nantes nel pirotecnico 5-3 sul Lorient. Inizio forte degli ospiti, che dopo sei minuti stappano la partita con la rete di Kroupi, innescato da Le Goff. Con il passare del tempo i Canarini iniziano a prendere sempre più campo, spostando l’inerzia del match dalla loro parte. Poco prima del duplice fischio ecco l’1-1: al 42’ il destro di Abline pareggia i conti. Nella ripresa i padroni di casa premono ancor di più sull’acceleratore: il 2-1 viene siglato da Comert al 46’, mentre al 55’ Mohamed mette apparentemente in cassaforte la partita, con il 3-1. Gli ospiti provano a riaprirla con Faivre al 75’, ma otto minuti più tardi Mollet firma il poker del Nantes (sul secondo assist di giornata di Simon). Partita chiusa? Altroché. Il Lorient segna il 4-3 dopo meno di due minuti, sfiora il pareggio nel lungo recupero, per poi crollare al 99’ con il rigore di Simon, che scrive la parola “fine” sul match. Vince il Lorient 5-3 e sale a 8 punti, scavalcando (tra le altre) anche il Lorient, fermo a 6.