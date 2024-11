Ligue 1: disastro Marsiglia, l'Auxerre vince 3-1

Altro brutto ko per il Marsiglia al Vélodrome: dopo quello con il Psg nel Classique, ecco il tonfo con l'Auxerre che si impone 3-1. L'OM gioca il peggior primo tempo sotto la gestione De Zerbi: al 10', direttamente su rilancio del portiere ospite Leon, Sinayoko sfrutta l'incredibile liscio di Brassier per beffare Rulli. La situazione peggiora ulteriormente poco prima dell'intervallo, quando nel giro di due minuti l'Auxerre va addirittura sul 3-0. Sul raddoppio Sinayoko va via sulla sinistra punendo il pessimo allineamento dei padroni di casa, servendo poi Perrin che salta il portiere e deposita in rete. Passano due minuti e mezzo e l'ex Sassuolo Traorè trova un capolavoro: doppio passo e mancino che passa tra le gambe di Rulli per il clamoroso tris prima dell'intervallo, con il Vélodrome che subissa di fischi il Marsiglia. De Zerbi fa un triplo cambio inserendo Wahi, Kone e Garcia per Maupay, Rowe e Merlin. A suonare la carica al 64' è Greenwood, che si procura e trasforma il calcio di rigore fischiato per fallo di mano di Akpa sul tiro dell'ex United. La rete sembra anche rilanciare i padroni di casa, che però non vanno oltre un tiro di Wahi disinnescato da Leon. Finisce 3-1 e con la protesta dei tifosi del Marsiglia, che ora rischia di finire quarto e a -9 dal Psg. L'Auxerre, invece, sale a quota 16 e intravede la zona Europa.