Ligue 1: disastro Lille, il Nizza dell'ex Galtier vince 4-0

FRANCIA

I campioni di Francia, sotto di due gol dopo appena 5 minuti, incassano il primo ko in campionato: segnano Dolberg (doppietta), Boudaoui e Gouiri su rigore

Clamoroso ko interno del Lille, che nella seconda giornata di Ligue 1 incassa un pesantissimo 0-4 contro il Nizza del grande ex Galtier, allenatore del titolo conquistato nel 2021. Al Pierre-Mauroy va in scena un vero e proprio disastro per i campioni di Francia in carica, che dopo appena 5 minuti sono già sotto di due reti: in gol Dolberg con una doppietta (1’ e 63’), Boudaoui (5’) e Gouiri (rigore nel recupero del primo tempo).

Se il 3-3 raggiunto al 96' con il Metz poteva essere una semplice coincidenza, il primo ko in campionato, incassato davanti al ritrovato pubblico del Pierre-Mauroy e proprio contro il Nizza dell'ex condottiero e protagonista indiscusso del titolo conquistato nel 2021 Christophe Galtier, sa già di campanello d'allarme per il Lille. La partita, infatti, si mette subito male per i campioni di Francia in carica: passano appena 55 secondi e, dopo un palo e due grandi parate di Jardim nella stessa azione, Dolberg insacca da pochi passi e porta in vantaggio il Nizza. Al 5', è addirittura 0-2: Celik perde palla dal limite dell'area e Boudaoui, di sinistro, insacca all'incrocio dei pali. I campioni di Francia in carica provano a reagire con i vivaci Weah e Burak Yilmaz, imprecisi però nell'ultimo passaggio. Nel recupero, l'episodio che peggiora ulteriormente la situazione dei padroni di casa: André tocca con il braccio il tiro di Dolberg, che precedentemente aveva colpito di testa la traversa. Dal dischetto, Gouiri spiazza Jardim e firma il tris. Nella ripresa, Gourvennec inserisce subito David, ma la situazione peggiora ulteriormente al 63', quando il colpo di testa di Dolberg vale il 4-0 e la doppietta del danese. La rete chiude definitivamente i giochi, con Gouiri che si vede anche annullare il possibile 5-0 per fuorigioco: inizio da incubo per i campioni in carica del Lille, che in 180 minuti hanno raccolto un solo punto e subito ben 7 gol.