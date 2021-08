Ligue 1: crolla anche il Lione, l'Angers vince 3-0 e vola in vetta insieme al Psg

FRANCIA

Un punto in due gare per la formazione di Bosz: decisivi il gol di Boufal al 20', l'autorete di Marcelo al 53' e il sigillo di Ounahi al 77'

La seconda giornata di Ligue 1 miete un'altra vittima illustre: è il Lione di Bosz, che incassa il primo ko in campionato perdendo 3-0 in casa dell'Angers, ora primo insieme al Psg. La sfida si sblocca al 20' con la deviazione di Boufal sul cross di Cabot, mentre il raddoppio arriva al 53' con il clamoroso autogol di Marcelo. L'OL resta in dieci per l’espulsione di Cornet e i padroni di casa ne approfittano per trovare il tris al 77' con Ounahi. Getty Images

ANGERS-LIONE 3-0

Dopo il Monaco e il Lille, anche il Lione perde alla seconda giornata di Ligue 1: prima sconfitta in campionato per la squadra di Peter Bosz, ko per 3-0 sul campo dell'Angers. I padroni di casa la sbloccano al 20': Cabot, dalla destra, fa partire un cross rasoterra che attraversa tutta l'area, con Anthony Lopes che sbaglia i tempi dell'uscita e Boufal che insacca a porta vuota da posizione angolata. Nella ripresa, arriva il raddoppio, e in modo clamoroso: al 53', Marcelo, dopo una precisa diagonale difensiva, sbaglia il retropassaggio e mette fuori causa Anthony Lopes, realizzando un incredibile autogol che vale il 2-0 per la formazione di Baticle. Quattro minuti dopo, il Lione prova a reagire, ma il colpo di testa di Slimani viene parato splendidamente da Bernardoni. La situazione per la formazione ospite peggiora definitivamente al 65', quando Cornet lascia i suoi in dieci rimediando due gialli in un quarto d'ora. I padroni di casa, allora, ne approfittano per dilagare: Ounahi, appena entrato, prima colpisce il palo, poi firma il tris al 77' con un preciso destro all'angolino. Il finale è pura accademia: l'Angers vince 3-0 e sale a 6 punti insieme al Psg con 5 gol fatti e 0 subiti, mentre il Lione resta fermo a quota 1 insieme a Lille e Monaco.

