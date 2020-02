Ligue 1, classifica degli stipendi: la top 11 è tutta del Psg, re Neymar

STIPENDI LIGUE 1

La consueta inchiesta annuale dell'Equipe sugli stipendi della Ligue 1 non riserva grosse sorprese rispetto al passato ma rimane lo stupore per lo strapotere del Paris Saint Germain: i primi undici giocatori in classifica sono tutti dei parigini, Marsiglia e Monaco riescono a inserirsi solo nella Top 20. E Neymar rimane il Paperone di Franci con 3 milioni di euro lordi al mese e 28,5 netti l'anno. Psg: Tuchel sostituisce Mbappé, confronto tra i due









Nel 5-0 del Psg contro il Montpellier, oltre all'omaggio di Neymar a Bryant, c'è stato spazio anche per un battibecco tra Kylian Mbappé e Thomas Tuchel. L'allenatore tedesco ha sostituito la sua stella con Icardi e il classe '98 si è visibilmente arrabbiato. "Pretendo rispetto, ora basta: non sono belle scene. Non sono arrabbiato ma triste perché non era necessario. Dobbiamo avere rispetto delle scelte che si fanno" ha detto Tuchel.















Il brasiliano è il calciatore che guadagna più soldi alla fine del mese in Francia con un assegno mensile di 3,06 milioni lordi, sul podio anche Mbappé (1,91 milioni) e Thiago Silva (1,5 milioni). A seguire i vari Cavani, Marquinhos, Verratti, Di Maria, Navas prima di Mauro Icardi (800.000 euro) e Paredes. Contando la tassazione francese al 23%, O'Ney riceve annualmente 28,5 milioni di euro da Nasser Al-Khelaifi.

Un risultato spaventoso quello del Psg che poi si riflette quasi sempre sul campo, soprattutto in campionato. Il primo giocatore in classifica di un'altra squadra è Ben Yedder del Monaco (650.000 euro lordi al mese), dodicesimo. Fabregas (Monaco, 600.000 euro) quindicesimo mentre Strootman e Payet, con 500.000 euro, sono i primi calciatori del Marsiglia in classifica, appaiati al sedicesimo posto.

Lo stipendio mensile in Ligue 1 è di 94.000 euro lordi a giocatore anche se il dato risulta "drogato" dai dati del Psg: facendo una media più ponderata l'Equipe riporta un dato più realistico di 35.000 euro.