Ligue 1: Boudaoui lancia il Nizza in vetta alla classifica

FRANCIA

La rete al 74’ del numero 28 dei rossoneri porta la squadra di Farioli in testa al campionato francese grazie allo 0-1 sul Clermont Foot

© Getty Images L’anticipo della decima giornata della Ligue 1 2023/24 riporta al primo posto della classifica il Nizza di Farioli, che grazie alla vittoria per 0-1 in casa del Clermont Foot raggiunge quota 22 punti e supera temporaneamente il Monaco (domenica ospite del Lille). Dopo il rigore sbagliato da Laborde nel finale del primo tempo, decide la rete di Boudaoui, che al 74’ finalizza col mancino l’assist di Perraud. Clermont che resta a 5 punti.

Il Nizza di Francesco Farioli continua a sorprendere, resta imbattuto (mai in svantaggio da inizio stagione ed al quarto 1-0 nelle ultime cinque partite) e ritrova la vetta temporanea della classifica di Ligue 1. Nell’anticipo del venerdì la rete di Boudaoui fissa lo 0-1 finale e porta a quota 22 punti i rossoneri, mettendo pressione così al Monaco, sorpassato. In avvio di partita il destro di Laborde spaventa subito i padroni di casa del Clermont, che si salvano grazie al palo. Boga e Todibo ci provano con due conclusioni dalla distanza alla mezz’ora, ma l’episodio che può cambiare l’esito della partita arriva pochi secondi dopo, quando Seidu atterra il numero 28 del Nizza in area. Laborde si incarica della battuta, ma la sua conclusione dal dischetto termina alta. La ripresa vede continuare la spinta ospite, che culmina al 74’ con il gol vittoria ispirato da Perraud e realizzato da Boudaoui. Poco dopo un pasticcio di Diaw per poco non regala il raddoppio ai rossoneri, ma il portiere di casa rimedia in qualche modo. Nonostante la spinta finale della formazione allenata da Gastien il punteggio non cambia e Farioli può godersi l’ennesima porta inviolata della stagione. Il Clermont resta penultimo a 5 lunghezze.

RISULTATI E CLASSIFICHE