Ligue 1: Bordeaux beffato al 93’, risalgono Lione e Lille  

FRANCIA

Nella 15esima giornata di Ligue 1 il Bordeaux di Paulo Sousa pareggia 1-1 sul campo del Reims e lascia per strada due punti importanti. Bordeaux avanti con Maja, Reims in 10 per il rosso a Romao, ma che pareggia al 93’ con Dia. Alle spalle di Paulo Sousa scalano posizioni il Lione di Rudi Garcia, che rimonta e batte lo Strasburgo 2-1 con Cornet e Reine-Adelaide, oltre al Lille che vince 1-0 contro il Dijon grazie a Osimhen.

STRASBURGO-LIONE 1-2

Il Lione di Rudi Garcia risale la corrente contro lo Strasburgo e conquista tre punti importanti per avvicinarsi alle prime posizioni della classifica. Padroni di casa che vanno avanti per primi con Fofana dal limite dell’area al 22’, Cornet sistema il punteggio per gli ospiti al 40’ anche lui da fuori. Prima dell’intervallo Ajorque va vicino a ribaltare tutto, nella ripresa la missione riesce al 75’ a Reine-Adelaide che colpisce di testa e regala un successo prezioso al Lione.

REIMS-BORDEAUX 1-1

Paulo Sousa assapora il gusto del terzo posto solitario in classifica fino al 93’, quando il suo Bordeaux nonostante la superiorità numerica incassa il pareggio del Reims e deve così recriminare per i due punti lasciati andare proprio all’ultimo. Bordeaux spaventato per due volte da Bia, prima di andare in vantaggio al 27’ con il colpo di tacco di Maja. Reims che continua a spingere, il VAR annulla un gol a Romao che poi nella ripresa prende il secondo giallo al 72’. Padroni di casa in 10, ma che trovano al 93’ il pareggio con il pallone messo all’angolino da Bia.

LILLE-DIJON 1-0

Basta un calcio di rigore realizzato da Osimhen in pieno recupero del primo tempo al Lille per avere ragione in casa del Dijon e seguire il Lione verso le posizioni importanti della classifica. Rigore concesso dopo che il direttore di gara va a rivedere un contatto in cui è proprio Osimhen a finire a terra. Nella ripresa Dijon che va a centimetri dal pareggio con il palo colpito da Cadiz che però fa tirare un sospiro di sollievo a Galtier che così si può godere tre punti importanti.

NIZZA-ANGERS 3-1

Nelle parti alte della classifica da registrare lo stop dell’Angers contro il Nizza, nonostante siano proprio gli ospiti a passare al 22’ con l’azione personale di Fulgini a cui però i padroni di casa replicano al 39’ con Lusamba che pesca l’angolino basso. Nella ripresa Maolida rovescia il punteggio al 53’, il pari di Alioui è cancellato dal VAR e allora il Nizza la chiude con il bel gol di Dolberg al 90’.

MONTPELLIER-AMIENS 4-2

Rotonda vittoria casalinga del Montpellier che con questo successo aggancia il Bordeaux in classifica. Padroni di casa avanti al 14’ con il colpo di testa di Le Tallec, nel finale prima c’è il gol annullato dal VAR a Laborde, poi il pareggio dell’Amiens con Kakuta al 44’ con una bella traiettoria. Gara che cambia quando Otero al 53’ si becca il rosso e lascia gli ospiti in 10, con il Montpellier che in appena 9 minuti chiude ogni discorso: a segno ancora Laborde di testa al 64’, Delort al 67’ fa tris dalla media distanza, al 73’ poi il VAR dice che è tutto ok sul gran gol di Pignard. Lahne all’86’ aggiorna solo il tabellino, ma non cambia la sostanza della sfida.