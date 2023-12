Ligue 1: il Lille riprende il Psg al 94’, Marsiglia ok col Clermont

FRANCIA

Jonathan David risponde al vantaggio di Mbappé per l’1-1 allo scadere, 2-1 casalingo per Gattuso

© Getty Images Sedicesima giornata di Ligue 1: il Psg non va oltre l’1-1 in casa del Lille, con David che al 94’ risponde al vantaggio di Mbappé, arrivato al 66’ su rigore. Vince invece il Marsiglia, 2-1 tra le mura di casa contro il Clermont, e con lo stesso risultato lo Strasburgo piega in trasferta il Lorient. Successi per il Brest, 2-0 sul campo del Nantes, e per il Montpellier, 1-0 in casa del Metz. Tolosa-Rennes termina a reti bianche.

LILLE-PSG 1-1

Frena il Paris Saint-Germain, che in casa del Lille viene ripreso allo scadere e non va oltre l’1-1. La prima frazione di gioco si disputa su ritmi non elevatissimi: dopo una fase iniziale quasi di studio gli ospiti si accendono verso la metà dei primi quarantacinque minuti, con la nitida occasione fallita da Dembelé. Poco prima del duplice fischio ci prova anche Marquinhos, ma le due squadre rientrano negli spogliatoi a reti bianche, sullo 0-0. In avvio di ripresa i parigini aumentano l’intensità, e al 66’ si portano sull’1-0. Calcio di rigore trasformato da Mbappé, con Chevalier che intuisce la direzione del penalty ma non riesce a neutralizzare. I Dogues reagiscono immediatamente con Yazici, ma il gol del pari viene annullato per fuorigioco. I padroni di casa insistono a lungo per cercare il pareggio, che arriva in pieno recupero: al 94’ David insacca il tap-in vincente di testa dopo una respinta di Tenas, per l’1-1 finale che gela i parigini. Il Psg sale a 37 punti, a +5 sul Nizza secondo. Quarto posto per il Lille , ora a 28 punti.

OLYMPIQUE MARSIGLIA-CLERMONT 2-1

Proseguono la marcia e la risalita dell'Olympique Marsiglia di Ringhio Gattuso, che si porta al sesto posto nella Ligue 1 agganciando il Lens a 26 punti: ora il terzo posto del Monaco (30), che dovrebbe garantire un posto nella nuova Champions, dista solo quattro punti. Domina subito l'Om, che viene fermata dal portiere Diaw e passa al 29': sul cross di prima di Aubameyang, Murillo si libera e colpisce col destro all'angolino basso opposto. Iliman Ndiaye sfiora il raddoppio, colpendo la traversa, e poi ispira il raddoppio: Diaw para, ma Harit segna in tap-in al 42'. Il Marsiglia rallenta i ritmi e rischia di riaprirla, col Clermont che riaccorcia al 58' col 2-1 (di testa) di Allevinah, ma l'impeto ospite viene spento dai cambi di Gattuso. Le mosse si rivelano vincenti e Ounahi sfiora il tris che chiuderebbe i giochi, venendo fermato da un ottimo Diaw. Gattuso festeggia così la quarta vittoria consecutiva in Ligue 1, mentre il Clermont resta ultimo con 11 punti in 16 gare. Un risultato lontanissimo dal sorprendente ottavo posto del 2022/23.

NANTES-BREST 0-2

Prosegue il cammino da sogno del Brest, che si mantiene ampiamente in corsa per le coppe e resta al quarto posto in una Ligue 1 che rischia di diventare combattutissima alle spalle di Psg (36) e Nizza (32). La formazione ospite sconfigge il Nantes in una gara che la vede fornire un'impressione migliore nel primo tempo e dilagare nella ripresa, dove lo Stade Brestois trova entrambe le reti dell'incontro. Apre le danze Magnetti al 49', poi il raddoppio dell'ex Montpellier e Huddersfield Steve Mounié (57') dirime definitivamente la questione. Il Nantes cade in casa e scivola indietro in classifica: ora i canarini sono in undicesima posizione, a +5 su quel Lione che si è rimesso in gioco per gli spareggi-retrocessione con due di vittorie di fila. Sale fino al quarto posto il Brest, che ha ottenuto quattro vittorie e un pari nelle ultime cinque e sale a 28 punti: ora insegue il Monaco, terzo a quota 30.

TOLOSA-RENNES 0-0

Prosegue il momento negativo del Tolosa, coi biancomalva che non riescono a dare continuità al secondo posto nel girone di Europa League, che è valso l'accesso agli spareggi con le terze della Champions. Dallinga e compagni forniscono un'impressione migliore, ma sbattono sulla difesa di un Rennes efficace in entrambe le fasi, reduce a sua volta dall'Europa. Le squadre non riescono a farsi male e confezionano un pareggio pressochè annunciato, viste le scarse energie a disposizione. Finisce 0-0 ed è un punto che non serve a nessuna delle due formazioni. Il Rennes è ora 13° con 16 punti, appena davanti a quel Tolosa che occupa il quartultimo posto a quota 15. Su entrambe incombe lo spettro degli spareggi-salvezza e della retrocessione, dopo un avvio di stagione incolore: Lione (13), Lorient (12) e Clermont (11), che occupano gli ultimi posti, sono tutt'altro che lontane.

LORIENT-STRASBURGO 1-2

Risale la classifica lo Strasburgo di Patrick Vieira, che domina contro un Lorient spento e irriconoscibile. La squadra di casa tira una sola volta in porta e non riesce ad aprire la gara nella ripresa, venendo sconfitta per 2-1 dalla "consorella" del Chelsea tra le mura amiche. Gli ospiti aprono le danze con l'ex Bordeaux Bakwa, che si conferma in ottima forma, e poi spingono a caccia del raddoppio. Dopo tante occasioni, la rete arriva in avvio di ripresa con una firma d'autore: è Kevin Gameiro a siglare il 2-0 al 49', dando un eccesso di sicurezza allo Strasburgo. I ragazzi di Vieira alzano il piede dall'acceleratore e vengono colpiti sull'unico tiro in porta del Lorient, che accorcia al 53' con Bamba Dieng, ma non riesce a pareggiare in un finale ad alta tensione. Vince dunque lo Strasburgo, che si allontana dalla zona calda e sale al nono posto con 20 punti. I padroni di casa, che hanno ottenuto quattro ko nelle ultime cinque, scivolano in penultima posizione con 12 punti.

METZ-MONTPELLIER 0-1

Basta un solo gol al Montpellier per battere un Metz che è tornato a soffrire, dopo le due vittorie consecutive che sembravano averlo tirato fuori dalla corsa alla retrocessione: tre ko consecutivi per i biancorossi, che vengono sconfitti 1-0 in casa. L'uomo decisivo è il difensore Maxime Esteve, seguito dalle big d'Europa e anche dal Milan, che sblocca la sfida al 9' e poi guida la strenua difesa del Montpellier. La formazione ospite riesce a non soffrire troppo e porta a casa un successo preziosissimo, che vale il +4 sulla retrocessione con 17 punti. Ad essere sorpassato è proprio il Metz, ora 13° (col Rennes) a quota 16.