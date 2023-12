Ligue 1: Aubameyang show, il Marsiglia piega il Lione 3-0  

FRANCIA

L’ex Arsenal regala la vittoria a Gattuso con un gol e due assist per Vitinha e Murillo, portando i padroni di casa a quota 20 punti

© Getty Images Il recupero della decima giornata di Ligue 1 tra Olympique Marsiglia e Lione finisce con la netta vittoria dei padroni di casa per 3-0. La decide Aubameyang, che nel primo tempo incide con due assist nel giro di quattro minuti, prima a Vitinha al 21’ e poi a Murillo al 25’, mentre al 55’ cala il tris con il suo decimo sigillo stagionale, che porta i suoi a quota 20 punti in classifica (-2 dalla zona europea) e lascia gli ospiti ultimi a sette.

Rino Gattuso cerca una vittoria fondamentale per avvicinarsi alla zona europea, mentre il Lione vuole punti fondamentali in chiave salvezza con Cherki a supporto di Lacazette. Veretout calcia alto già in avvio, ma il match si sblocca al 21’, quando Vitinha viene servito in area da Aubameyang e non sbaglia col mancino. La pressione dei padroni di casa continua e quattro minuti dopo arriva anche il raddoppio con Michael Murillo, che di testa non sbaglia su ennesimo invito dell'attaccante ex Arsenal. Al 34’ Harit ha l'occasione del tris a tu per tu con Lopes, ma il portiere ospite è reattivo e mette in angolo. Nella ripresa subito ritmi alti, con il Lione che spinge per dimezzare lo svantaggio e si rende pericoloso con Nuamah e Lacazette, ma è Aubameyang (al decimo centro stagionale) a chiudere definitivamente la partita al 55’ con un destro di prima intenzione sull’assist dal fondo del compagno di reparto, che ricambia il favore del primo tempo. Gattuso attinge dalla panchina e permette ad alcuni titolari di riposare per il quarto d’ora finale, con il giovane Nadir che al 90' colpisce un palo clamoroso con un bel mancino sul secondo palo, ma il punteggio quindi non cambia ulteriormente. Diventano quindi venti i punti del Marsiglia (a meno due dalla zona europea), mentre il Lione resta sempre più ultimo a sette lunghezze.