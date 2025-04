Liga: l’Atletico ribalta il Siviglia al 93’, Sociedad ok in casa del Las Palmas

Non muore mai l’Atletico Madrid, vittoria in rimonta allo scadere per 2-1 in casa del Siviglia. Gli andalusi partono subito forte, stappando la partita al settimo minuto grazie alla rete di Agoumé. Dopo il gol subito i Colchoneros si mettono subito in moto per trovare il pari, che arriva poco prima della mezzora: calcio di rigore fischiato in favore degli ospiti, con Julian Alvarez che non sbaglia e fa 1-1. Nel quarto d’ora finale della prima frazione i padroni di casa tornano a premere sull’acceleratore, ma al duplice fischio il punteggio è ancora in parità. Nella ripresa i ritmi calano drasticamente, con gli uomini di Simeone che tengono un possesso palla sterile. Quando tutto lascia pensare ad uno spento 1-1, ecco che l’Atleti segna il gol partita: in pieno recupero, al 93’, Llorente apparecchia per il 2-1 di Barrios, che regala i tre punti ai madrileni. Vince l’Atletico Madrid e sale a 60 punti, a -3 dal Real secondo. Siviglia fermo a quota 36, al dodicesimo posto.