Sfida del cuore per Marcus Thuram: l'attaccante torna a Barcellona dopo un'infanzia a tinte blaugrana

Se si scorre l'album dei ricordi, si può vedere Thuram palleggiare con un giovane Lionel Messi oppure destreggiarsi al fianco di Thierry Henry, una delle stelle di quel Barcellona. La sfida dello Stadio Olimpico Lluís Companys sarà quindi la prima in carriera contro la formazione che l'ha visto muovere i primi passi su un campo da calcio, un momento di grande emozione per Thuram che punterà a trascinare l'Inter alla seconda finale in tre anni.