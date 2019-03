Liga, Zidane ritorna con un vittoria: 2-0 Real Madrid al Celta Vigo

16/03/2019

Quando si dice voltare pagina. Zinedine Zidane è tornato al Real Madrid anche per questo. Per chiudere un capitolo nero nella storia delle Merengues, fuori da tutto a marzo, umiliati in Champions League, con problemi di campo e spogliatoio e che hanno già subìto due cambi in panchina in stagione. E per aprirne un altro, che poi è la rivisitazione del passato. Per la serie “Dove eravamo rimasti?”: Navas titolare per Courtois, tornano in campo Marcelo e Isco. In attacco, fiducia a Bale, Benzema e Asensio, in attesa che Vinicius torni dall'infortunio. Il diktat di Zidane è chiaro: possesso palla, mentalità offensiva e tanti uomini ad accompagnare l'azione. Il Celta, ancora privo di Aspas, si difende senza troppi patemi nel primo tempo. Gli ospiti hanno una grande occasione con Maxi Gomez, ma Navas ripaga la fiducia di Zidane e con la mano di richiamo compie un miracolo meritandosi anche l'abbraccio di Sergio Ramos. È il capitano, travolto dalle critiche anche del madridismo (compreso il presidente Perez), a suonare la carica e a sfiorare il vantaggio con un colpo di testa su corner di Kroos. In precedenza, il Real era andato vicinissimo all'1-0 in due circostanze: traversa di Bale, e gran sinistro di Marcelo deviato in angolo da Blanco. Due figure da spolverare che danno segni di vita. Ancora a ritmi bassi Isco, arretrato da interno. Ma avrà modo per rifarsi.



Nel secondo tempo un Bernabeu bianco, come al solito, per i vessilli a supporto delle Merengues, ma candido e silenzioso, perché non abituato a essere fuori da tutto già a marzo, riprende colore. Perché il Madrid continua ad attaccare, va anche in rete con Modric ma la Var annulla perché sul tiro del croato Varane disturba la visuale del portiere. Poi, al 62', Asensio porta a spasso la difesa del Celta e premia il taglio di Benzema. Il francese serve Isco in area, e per lo spagnolo è il gol della liberazione. La rinascita dopo che Solari lo aveva messo ai margini della rosa. E il Bernabeu lo premia con cori e applausi all'uscita dal campo. Il 2-0 arriva un quarto d'ora dopo: Marcelo appoggia per Bale, il destro sporco del gallese bacia il palo e si infila in porta. A Solari fischiano ancora le orecchie. Il Real Madrid ritrova la vittoria in casa dopo quattro sconfitte consecutive che sono costate la rinuncia a ogni speranza per il titolo. Adesso l'Atletico Madrid, secondo in classifica, è a -2. Il Celta è terz'ultimo con 25 punti.