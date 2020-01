Liga: Vidal illumina e Messi segna nel Barcellona capolista, crollo Valencia

LIGA

Un gol di Lionel Messi ma soprattutto un assist regale di Arturo Vidal regalano al Barcellona una vittoria pesantissima contro il Granada e il primo posto nella Liga spagnola, a pari punti con il Real Madrid. Al Camp Nou finisce 1-0: il gol partita arriva al 76', con il capitano blaugrana che capitalizza uno splendido tacco in area del cileno. Athletic Bilbao costretto sull'1-1 dal Celta Vigo, crolla il Valencia: 4-1 del Maiorca.

BARCELLONA-GRANADA 1-0

Al Barcellona serve una vittoria per rispondere al 2-1 del Real Madrid sul Siviglia, e la vittoria arriva: questo permette ai blaugrana di restare appaiati ai rivali di sempre a quota 43 punti in vetta alla Liga. Per sbloccare una partita decisamente complicata servono però i calibri pesanti: un'azione alla Barcellona, finalizzata dall'eterno Leo Messi e grazie a un assist da assoluto fuoriclasse di un altro pezzo da novanta. Si tratta di Arturo Vidal, schierato titolare da Quique Setién e che a questo punto sembra sempre meno raggiungibile nelle stanze invernali del calciomercato. I blaugrana attaccano sin dai primissimi minuti e Ansu Fati (anche lui tra i titolari del nuovo tecnico) non vede l'ora di mostrare le sue qualità e mette in costante apprensione la porta di Silva. Il Granada però non sta solo a guardare e si rende pericoloso con Machis e Fernandez. Anche Messi però ci prova, su punizione e dopo una triangolazione con Jordi Alba che però termina solo con un tiro che sfiora il palo. Palo che viene colpito nella ripresa, ma da Eteki del Granada (sintomo di un match apertissimo). Messi e Vidal hanno però voglia di decidere la partita: il cileno si vede anche salvare sulla linea un pallonetto che sembrava decisivo. Poi arriva il 76', l'azione del gol, la serie di passaggi tutti di prima e il tacco geniale di Vidal per Messi, che con un colpo da biliardo infila il pallone nell'angolino e riporta il Barcellona al primo posto della Liga. Ma in questa vittoria c'è anche tanto Vidal.

MAIORCA-VALENCIA 4-1

Il Maiorca vince e convince all'Estadio de Son Moix e grazie a una vittoria travolgente sul Valencia (prossimo avversario dell'Atalanta in Champions League) tira fuori il naso dalla zona retrocessione della Liga. Primo tempo di altissimo livello da parte dei balearici, che si portano in vantaggio al 7' grazie a un colpo di testa vincente di Raillo e già al 22' raddoppiano: merito di Budimir, bravo e fortunato a trovarsi nel posto giusto in area e deviare in rete di stinco la conclusione di Daniel Rodriguez. L'ex Crotone e Sampdoria completa la sua personale doppietta al 41' e la partita è virtualmente chiusa. Si mette ancora peggio per gli ospiti al 51', quando Parejo si becca il secondo giallo e lascia in dieci il Valencia. Nel finale c'è tempo per il poker firmato al 79' da Daniel Rodriguez, e poco cambia il gol della bandiera firmato da Ferran Torres all'82'. Specie per il Valencia, che dopo questo tonfo si ritrova attualmente settimo in classifica e fuori da tutto.

ATHLETIC BILBAO-CELTA VIGO 1-1

Nuova battuta d'arresto per l'Athletic Bilbao, che trova il quarto pareggio di fila in campionato (l'ultima vittoria risale al 1° dicembre) e esce dalla zona che vale una qualificazione all'Europa League. Merito del Celta Vigo, che pure smuove la classifica ma resta abbastanza nei guai: a causa della vittoria del Maiorca di cui sopra, i galiziani sono infatti terzultimi e sarebbero al momento retrocessi. Inigo Martinez e Yeray Alvarez cercano subito di portare in vantaggio i baschi, dominatori assoluti del primo tempo: Blanco è infatti decisivo anche su Berchiche e Muniain. E nella ripresa, dopo un incredibile vantaggio del Celta su Inaki Williams, a sorpresa passano gli ospiti: merito di Rafinha, a segno al 56' con una botta dalla distanza. L'Athletic non ci sta e trova il pareggio, ma solo grazie al Var che ravvisa un mani in area di Beltran: sul dischetto si presenta Raul Garcia, che al 76' realizza l'1-1. Un risultato che probabilmente scontenta tutti.

BETIS-REAL SOCIEDAD 3-0

La Real Sociedad cade un po' a sorpresa a Siviglia, dove il Betis vince senza particolari problemi e frena ulteriormente i baschi che conservano il sesto posto in classifica ma sono reduci da due ko consecutivi (e da 5 punti in altrettante partite). Gli ospiti sembrano anche partire con il piede giusto, dato che Odegaard va vicinissimo al vantaggio al quarto d'ora, poi però crescono gli andalusi: Alena impegna severamente Remiro, che nulla può al 27' quando Borja Iglesias trova un colpo di testa che vale il vantaggio del Betis. Il raddoppio è firmato al 44' dalla vecchia volte Joaquin, pochi secondi prima che il Var annulli a Portu una rete che avrebbe riaperto tutti i giochi. E la Real Sociedad passa dalla rabbia allo sconforto al 52', quando Guevara centra la traversa. Anche la conclusione di Merino manca di poco il bersaglio, a differenza del bolide sganciato al 95' da Canales, che cala il tris per il Betis e prosegue il periodo non certo fortunato della Erreala.

VILLARREAL-ESPANYOL 1-2

All'Estadio della Ceramica il Villarreal perde e rimane a -3 dalla zona Europa, regalando un po' di ossigeno ai catalani sempre invischiati nella zona retrocessione. Al 5' sono già in vantaggio gli ospiti grazie al colpo di testa di David Lopez che infila la palla nell'angolino basso. Non succede molto altro nella prima frazione, poi appena inizia la ripresa ecco ancora l'Espanyol: al 47' è Raul De Tomas a colpire, un altro colpo di testa che non lascia scampo al portiere Sergio Asenjo. Al 59' Javi Lopez tocca il pallone con la mano in area, con l'ausilio del Var l'arbitro decide che è rigore ed espulsione. Dal dischetto si presenta Santi Cazorla che trasforma con freddezza dimezzando lo svantaggio al 62'. Nel finale ancora Cazorla sfiora il pareggio ma colpisce il palo, poi ha una buona occasione anche l'ex milanista Carlos Bacca ma il pallone scivola sul fondo e la partita finisce 2-1 per l'Espanyol (che aggancia il Leganes al penultimo posto della Liga).