Liga: un doppio Suarez non basta all’Atletico, il Celta fa 2-2 all’89’

SPAGNA

Nel posticipo della 22esima giornata di Liga l’Atletico Madrid vede sfumare a un minuto dal 90’ la nona vittoria consecutiva in campionato e si deve accontentare del 2-2 contro un buon Celta Vigo. Gli ospiti passano avanti al 13’ con Mina, ma Suarez continua a incantare e realizza una doppietta a cavallo dell’intervallo. Sembra finita, ma all’89’ Ferreyra buca Oblak e nega la prova del nove ai Colchoneros, ora a +8 dal Barcellona e dal Real.

Serviva la prova del nove, l’ennesima testimonianza di un dominio incontrastato in campionato, e invece al Wanda Metropolitano l’Atletico Madrid rimedia un punto decisamente amaro contro un eccellente Celta Vigo. L’avvio di gara dei Colchoneros è da incubo, perché dopo soli 13 minuti gli ospiti sorprendono la capolista e passano avanti con Santi Mina, che non segna spesso ma in questo caso fa un gol pesantissimo: cross di Hugo Mallo e colpo di testa in tuffo del numero 22. La rete del vantaggio del Celta non è però casuale e infatti tutta la prima frazione vede la squadra di Vigo cavarsela molto bene contro un Atletico certamente più attrezzato. Proprio sull’ultimo pallone del primo tempo, però, sul primo tiro in porta dei padroni di casa, “El Pistolero” Suarez torna a colpire come sempre e trasforma in pareggio un bellissimo assist rasoterra di Llorente: controllo del Var, ma la posizione di partenza dell’uruguaiano è in linea di pochissimo e le squadre vanno a riposo sul’1-1.

Nella ripresa i galiziani devono quindi ricominciare tutto daccapo nonostante l’unica conclusione nello specchio subita, ma dopo nemmeno 300 secondi i Colchoneros realizzano una rete che è praticamente identica alla precedente, almeno nel gesto tecnico finale: assist al volo di Renan Lodi e Suarez si ripete in “estirada”. Il Celta risponde subito, ma il tentativo di Iago Aspas viene sventato da un ottimo e tempestivo Kondogbia. La furia della squadra di Coudet si esaurisce però in un paio di azioni e i padroni di casa sembrano in grado di traghettare la gara in porto senza grossi grattacapi. Falso, perché al 44’ della ripresa il Celta Vigo, con Iago Aspas come direttore, orchestra una bella azione che porta al cross Solari: Ferreyra è il più rapido e gela l’Atletico pareggiando. La squadra di Simeone “perde” quindi due punti che erano quasi in cascina e si accontenta del +8 su Barcellona e Real Madrid: nessun dramma, anche perché i Colchoneros hanno anche una gara da recuperare. Il Celta Vigo, dal canto suo, conferma i progressi tecnici e caratteriali degli ultimi tempi, anche se la vittoria non è ancora arrivata in questo 2021.