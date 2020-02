Liga: Suso gol e assist, ma il Siviglia pareggia in casa contro un Espanyol in dieci  

SPAGNA

Nel 24esimo turno di Liga il Siviglia fallisce l'assalto al terzo posto pareggiando 2-2 al Sanchez Pizjuan contro l'Espanyol penultimo in classifica. In gran spolvero Suso, autore dell'assist dell'1-0 per Ocampos (15') e di un gol (80'), ma i catalani strappano il pari con le reti di Embarba (35') e Wu Lei (50') malgrado siano costretti a giocare oltre 20 minuti in inferiorità numerica per il rosso a Victor Sanchez (69').

SIVIGLIA-ESPANYOL 2-2

In settimana c'è stata qualche voce su un eventuale esonero di Julen Lopetegui dalla panchina del Siviglia. La gara casalinga contro l'Espanyol, che naviga in acque torbide di classifica, avrebbe dovuto dare sicurezze e punti all'allenatore degli andalusi. Invece rischia di essere il suo capolinea, perché dal Sanchez Pizjuan il Siviglia esce con un pareggio tra i fischi del pubblico. Partita divertente, sbloccata al 15' da una strana coppia che al Milan ricordano bene: Ocampos raccoglie di testa un assist al bacio di Suso, tornato quello dei giorni migliori. Particolare anche l'esultanza dell'argentino, che lustra lo scarpino sinistro del giocatore che ha fatto disperare qualche tifoso rossonero negli ultimi tempi. Celebrazione che ricorderà quella di Moriero con Recoba ai tempi dell'Inter. Suso si rende protagonista anche di un altro assist illuminante pochi minuti più tardi, ma En-Nesyri si fa murare da Diego Lopez (a proposito di ex Milan). Passata la tempesta, l'Espanyol si riassesta e pareggia i conti su una punizione di Embarba deviata dalla barriera andalusa (35'). I catalani ribaltano addirittura il match al 50', quando Calleri pesca Wu Lei, che supera il diretto marcatore, si invola verso Vaclik e lo fredda di piatto. L'impresa di espugnare il Sanchez Pizjuan viene però resa più complicata dall'espulsione per doppia ammonizione di Victor Sanchez (fallo su En-Nesyri): troppi 21 minuti più recupero per resistere contro un Siviglia che resta squadra di ottimo tasso tecnico. Ad alzarlo, c'è anche Suso, che sigla il 2-2 alla sua maniera: partenza dalla destra, accentramento a ridosso dell'area e sinistro in porta. L'ultima occasione è per Jesus Navas: uno strepitoso intervento di Diego Lopez nega il 3-2 che forse sarebbe stato ingiusto.

