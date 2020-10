Liga: Suarez sblocca l'Atletico, Celta Vigo battuto 2-0. Primo ko per il Siviglia

SPAGNA

Torna alla vittoria l'Atletico Madrid, che dopo due pareggi consecutivi senza reti batte 2-0 il Celta Vigo nell’anticipo della sesta giornata di Liga. All'Estadio de Balaidos, decidono il sinistro in area dell’ex Barcellona Luis Suarez, che sblocca il match dopo soli 6 minuti, e la rete di Carrasco nel recupero. Primo ko per il Siviglia di Lopetegui, che perde 1-0 in casa del Granada: decide il colpo di testa di Herrera all'82'.

CELTA VIGO-ATLETICO MADRID 0-2

L’Atletico Madrid riparte da Luis Suarez. L’ex Barcellona interrompe il digiuno di gol dei colchoneros, precedentemente fermati sullo 0-0 da Huesca e Villarreal, dopo appena 6 minuti di gioco: Manuel Sanchez riceve in area e serve l’uruguaiano, che di prima intenzione conclude di sinistro e sblocca il match. Il Celta non si scompone e va vicino al pareggio con Carreira, che dal limite dell’area colpisce il palo. Nella ripresa, Simeone perde Diego Costa per infortunio, mentre è ancora Suarez a girarsi in area e sfiorare la doppietta. Al 90’, la chance per il pareggio del Celta Vigo, ma il colpo di testa dell’ex Inter Murillo finisce a pochi centimetri dal palo difeso da Oblak. Nel recupero, con i padroni di casa riversati in avanti alla ricerca del pareggio, arriva il raddoppio dell’Atletico con il colpo di testa di Carrasco, che ribadisce in rete dopo un gran tiro di Joao Felix che si stampa sulla traversa. Finisce 2-0: sorride Diego Simeone, che torna alla vittoria e sale a quota 8.

GRANADA-SIVIGLIA 1-0

Primo ko in campionato per Lopetegui, costretto a giocare tutto il secondo tempo in inferiorità numerica. Jordan, infatti, rimedia due gialli nel recupero e lascia i suoi in dieci. Ne approfitta il Granada, che prima colpisce un palo ad inizio ripresa con Puertas, poi passa all’82': cross di Foulquier e colpo di testa di Yangel Herrera che supera Bono e regala il terzo successo agli uomini di Diego Martinez, che salgono a quota 10.