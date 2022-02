Liga: solo 0-0 per il Real contro il Villarreal

LIGA

Due traverse colpite dai blancos, ma il risultato non si sblocca: il Siviglia, secondo, accorcia a -4 su Ancelotti

Il Real Madrid, capolista della Liga, viene fermato sullo 0-0 sul campo del Villarreal. Un risultato che consente al Siviglia, vincente ieri, di accorciare il divario dalla vetta a sole 4 lunghezze. La formazione di Ancelotti soffre tantissimo nel primo tempo (Danjuma centra il palo). Blancos che però crescono notevolmente nella ripresa, con Bale e Jovic che colpiscono la traversa. Rulli salva il risultato due volte. Cadice-Celta Vigo 0-0. Getty Images

VILLARREAL-REAL MADRID 0-0

Campionato spagnolo per niente chiuso dopo lo 0-0 in trasferta del Real Madrid contro il Villarreal: il Siviglia, secondo, si rifà sotto ai blancos, la cui vetta della classifica è distante ora appena 4 punti. Buona occasione per i padroni di casa al 6’: splendida iniziativa personale dalla destra di Chukwueze, che si libera di Marcelo e di Alaba per poi crossare in area dopo l’uscita dai pali di Courtois: il passaggio è però impreciso e la difesa blancos libera l’area. Sottomarino Giallo vicinissimo poi al vantaggio al 18’, quando Danjuma da due passi calcia con il destro ma centra in pieno il palo. Scintille nel finale di primo tempo tra Carvajal e Lo Celso, con il primo che gli tira addosso una pallonata dopo essere stato trattenuto; tuttavia tutto rientra. Poco prima dell’intervallo Courtois disinnesca in tuffo una conclusione di Moreno. In avvio di ripresa Asensio riceve sulla trequarti da Marcelo e lascia partire un sinistro di poco alto sopra la traversa. Legno superiore che invece viene invece colpito da Bale; poco dopo Rulli salva tutto su Vinicius. Al 64’ Foyth allontana la sfera sulla linea dopo la parata del portiere del Villarreal su Bale. I tanti cambi effettuati da Ancelotti non cambiano la situazione, che non si sbloccherà mai nonostante un’altra traversa trovata dal subentrato Jovic in pieno recupero con un pallonetto.



CADICE-CELTA VIGO 0-0

Timidissimo pareggio a reti bianche che non può risultare soddisfacente per nessuna della due formazioni: al Cadice perché rimane ancora imprigionato nella sua terz’ultima posizione, al Celta Vigo perché scende al decimo posto, vedendosi allontanare la zona Europa. Inoltre, gli ospiti sprecano nel finale l’unica vera ghiotta occasione del match: all’84’, infatti, Santi Mina si fa parare da Ledesma il rigore che era stato concesso per un fallo dello stesso portiere dei padroni di casa su Tapia.