Liga: Siviglia, colpo da Champions. La Real Sociedad frena col Levante

SPAGNA

Il Siviglia batte l'Eibar in una partita non facile e blinda il quarto posto in classifica nella Liga, a +6 dal Villarreal quinto. Finisce 1-0: al 56' segna Ocampos, che chiude la partita in porta per l'infortunio di Vaclik. Per gli andalusi, che non perdono da febbraio, è la seconda vittoria di fila dopo un filotto di quattro pareggi. Settima e in zona Europa la Real Sociedad, che strappa un 1-1 sul campo del Levante (in gol Isak e Morales).

SIVIGLIA-EIBAR 1-0

Tre punti fondamentali, contro un'avversaria che vende carissima la pelle ben più di quanto il quart'ultimo posto in classifica faccia sospettare. Sono quelli che raccoglie il Siviglia al Sánchez Pizjuán, avendo ragione della resistenza dell'Eibar solamente al triplice fischio finale, giunto dopo ben 11 minuti di recupero e con Ocampos in porta a causa dell'infortunio di Vaclik. E l'argentino diventa così l'uomo della serata, anche al di là del gol decisivo per i fini della partita. Per il Siviglia non è una partita facile, sin dai primissimi minuti in cui ad attaccare è l'Eibar. Solo Jesus Navas prova a interrompere la verve degli ospiti, pericolosi con Inui e con Cristoforo, che costringe Vaclik alla parata su calcio di punizione. Quindi Fernando e soprattutto Ocampos provano a cambiare il destino della partita, senza però sbloccare il risultato nel primo tempo. L'equilibrio regge fino al 56', quando Jesus Navas si propone sulla destra e libera un cross su cui Ocampos interviene in spaccata e trova il gol partita. Da qui riprendono i furiosi attacchi dell'Eibar, con il solo break di Suso a dare respiro a un Siviglia in affanno. Così in pieno recupero Kike Garcia colpisce il palo, Vaclik lascia il campo e Ocampos ne prende il posto, riuscendo anche a resistere su una mischia furibonda conclusa dal tiro di De Blasis. E il Siviglia si prende i tre punti, in una delle partite inaspettatamente più complicate degli ultimi tempi.

LEVANTE-REAL SOCIEDAD 1-1

La Real Sociedad strappa un punticino al Levante nella trasferta in terra valenciana e muove lentamente la propria classifica alla ricerca di un posticino in Europa. Partenza a buoni ritmi, con il Levante che si regala i primi squilli della partite, ma la Erreala che risponde da par suo. E infatti sono proprio gli ospiti a portarsi in vantaggio al 12', quando Oyarzabal recupera un pallone vagante sulla trequarti e lo crossa verso Isak, che con una splendida girata di tacco fulmina Aitor. Dura però meno di cinque minuti, dato che già al 16' Rochina butta in avanti un pallone su cui piomba Morales, che semina Elustondo e pareggia senza particolari problemi. Sembrano i preamboli per una partita scoppiettante, ma in realtà non arriveranno ulteriori gol. Ci prova cinque minuti dopo ancora Isak, ma Portu non sfrutta il suo assist. Quindi i baschi provano a riportarsi in vantaggio, ma Aitor dice di no a Odegaard, che nel finale di tempo sfiora anche il palo. Nella ripresa ci prova inizialmente con maggior convinzione la Real Sociedad (pericoloso in particolare Merino), poi cresce il Levante: Moya nega il gol a Melero, poi Campana è impreciso con il colpo di testa. E il pareggio finale non può che essere considerato il risultato più giusto.