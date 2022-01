Liga: rimonta Real Madrid sull’Elche, Ancelotti salvo all’ultimo respiro

SPAGNA

I blancos raggiungono il 2-2 in casa solo in pieno recupero e si portano a +4 sul Siviglia secondo

Rimonta nel finale per il Real Madrid contro l’Elche nella ventiduesima giornata della Liga. Al Bernabeu la squadra di Ancelotti, che resta in vetta solitaria a +4 sul Siviglia secondo, raggiunge il 2-2 solo all’ultimo respiro dopo essere passata in svantaggio di due reti. Benzema sbaglia un rigore ancora sullo 0-0, poi nella ripresa sono Modric sempre su rigore e Militao al 92’ a rispondere al doppio vantaggio di Boye e Milla.

REAL MADRID-ELCHE 2-2

Sospiro di sollievo per il Real Madrid che raggiunge il pari casalingo contro l’Elche solo nel recupero e va a +4 sul Siviglia, mancando la fuga in vetta. E’ il Real a partire forte e a fare la partita: la grande occasione arriva al 32’ quando l’arbitro assegna un penalty ma Benzema spara alto. Gli ospiti allora si galvanizzano per lo scampato pericolo e puniscono i padroni di casa sul finire del primo tempo con Boye di testa. Il Real esce dagli spogliatoi determinato a recuperare e in avvio di ripresa arriva un altro rigore a favore: questa volta però è il Var a spezzare le speranze perché Hazard si lascia cadere senza subire fallo. I blancos continuano a spingere, ma al 75’ arriva il sorprendente raddoppio dell’Elche con un bel tiro in diagonale di Milla. Sembra fatta per l’Elche ma passano appena cinque minuti e Milla è ancora protagonista, questa volta in negativo perché devia con il braccio un colpo di testa di Alaba in area. E’ rigore e Modric non sbaglia accorciando le distanze. Parte allora l’assalto finale del Real Madrid e l’insperato pari arriva proprio al 92’ con un colpo di testa di Militao.

GRANADA-OSASUNA 0-2

Fondamentale colpo esterno in chiave salvezza dell’Osasuna, che espugna Granada andando a +4 proprio sugli andalusi, invece ancora invischiati nelle zone medio-basse della classifica a sole sei lunghezze dal terzultimo posto per colpa di appena due punti nelle ultime quattro partite. La squadra di Pamplona risolve tutto nella ripresa affidandosi ai suoi due Garcia: al 64’ è il difensore David a sbloccare l’incontro, al minuto 89’ è l’attaccante Kike (appena entrato) e chiudere definitivamente i conti.