Liga: il Real Madrid si accende nel finale, cade il Valencia

Senza Benzema la squadra di Ancelotti batte 3-1 il Siviglia di Sampaoli, decisivi i cambi. Gattuso perde in casa

© Getty Images 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il sabato di Liga si chiude con la vittoria del Real Madrid per 3-1 sul Siviglia. Al Bernabeu decidono Modric (5'), Vazquez (79') e Valverde (81’), inutile il gol del momentaneo pareggio di Lamela al 54’. Il Valencia di Gattuso perde 2-1 col Maiorca: al rigore di Cavani rispondono Muriqi (rigore) e la rete nel finale di Kang-In Lee. Il Rayo Vallecano travolge 5-1 il Cadice. Il Real Sociedad viene sconfitto 1-0 dal Valladolid.

REAL MADRID - SIVIGLIA 3-1

Il Real Madrid resta in vetta alla classifica di Liga grazie alla vittoria per 3-1 sul Siviglia. Decisivi, ancora una volta, i cambi effettuati nel secondo tempo da Carlo Ancelotti. Parte molto bene la formazione di casa che dopo appena 5 minuti di gioco sblocca la partita con Modric. Blancos che si rendono ancora pericolosi con Alaba al 19’ e con Vinicius Junior al 25’. Il Siviglia prova a rispondere con Lamela, ma fatica a oltrepassare la propria metà campo. Sul finale ancora Modric prova a cercare la doppietta personale. Nella ripresa in campo si vede un nuovo Siviglia: gli ospiti spingono e al 54’ arriva il pareggio. Montiel con un vero capolavoro serve Erik Lamela che batte Courtois. 1-1 al Santiago Bernabeu. Ancelotti cambia e dalla panchina all’82’ inserisce Lucas Vazquez. Lo spagnolo è decisivo appena due minuti dopo dalla sua entrata in campo. Un contropiede velocissimo dei padroni di casa con Asensio che imbuca per Vinicius che a sua volta serve Vazquez: a tu per tu con Bono non sbaglia. Real nuovamente in vantaggio. Due minuti dopo è Valverde a siglare il 3-1. La conclusione dell'uruguagio si insacca all'incrocio dei pali. Real Madrid che al fischio finale può festeggiare e con i tre punti conquistati si porta momentaneamente a +6 sul Barcellona.

RAYO VALLECANO - CADICE 5-1

Il Rayo Vallecano ritrova la vittoria in Liga e batte con un sonoro 5-1 il Cadice. Al Teresa Rivero la prima mezz’ora è di studio tra le due formazioni: giocano meglio i padroni di casa rispetto agli ospiti. Sul finale l’arbitro assegna un rigore per il Vallecano: dal dischetto Palazon non sbaglia (44’) e il Cadice, per l’espulsione di Carcelen, rimane in inferiorità numerica. Un minuto più tardi arriva il raddoppio con Garcia. Si va al riposo sul 2-0 per i padroni di casa. Nella ripresa il Cadice rimane in nove e la squadra di Iraola prende il largo. Il tris arriva al 63’ con Lejeune, Camello rifila il poker al 79’. Cadice che trova la rete all’81’ grazie all’autogol di Balliu. All’89’ Lejeune firma la doppietta personaLe. Con i tre punti ottenuti oggi il Rayo sale all'ottavo posto con Valencia e Villarreal, mentre il Cadice resta penultimo a 7 punti.

VALLADOLID - REAL SOCIEDAD 1-0

Al Real Valladolid basta una rete nel primo tempo per trovare la vittoria sulla Real Sociedad. I locali, partono bene e all’11’ trovano il vantaggio con Monchu. Vazquez, però, richiamato dal Var annulla per fallo in attacco. Bastano cinque minuti al Valladolid per ritrovare la rete: questa volta è la rete di Sergio León a portare sull’1-0 i padroni di casa. Nei minuti di recupero il Real Sociedad pareggia con Kubo, ma ancora una volta la rete viene annullata dal direttore di gara dopo aver visionato il Var. Si va negli spogliatoi con i padroni di casa avanti 1-0. Nella ripresa entrambe le formazioni spingono per cercare il gol, che arriva all’83’ grazie alla rete del Real Sociedad con Zubimendi. Gol, che però, ancora una volta viene annullato dal Var per un fuorigioco . I padroni di casa difendono con ordine il vantaggio nei minuti finale e al triplice fischio festeggiano la vittoria contro la terza in classifica.

VALENCIA - MAIORCA 1-2

Il Valencia cade a sorpresa contro il Maiorca per 1-2. Quarta sconfitta per la formazione di Gattuso che rimane fermo a 15 punti. Al Mestalla dopo un primo tempo in equilibrio e senza reti, la gara si sblocca al 52′. L'arbitro vede lo sgambetto di Sanchez e indica il dischetto. Edison Cavani dagli undici metri non sbaglia e porta in avanti il Valencia. Gara che si anima e al 66’ è nuovamente un rigore a cambiare il match: Nico atterra in area un avversario e Sanchez non può far altro che fischiare fallo. Maiorca che pareggia con Muriqi. A sette minuti dalla fine gli ospiti ribaltano la gara: Kang-In Lee supera alcuni avversari e tira, il pallone viene deviato e spiazza Mamardashvili. Vantaggio Maiorca. Al triplice fischio ad esultare è la formazione di Aguirre che ritrova la vittoria dopo due sconfitte consecutive.